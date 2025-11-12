お笑いタレントのはなわ（49）がメルセデス・ベンツのゲレンデから、新車価格850万円以上のトヨタ・アルファードに買い替えたことを明かし、反響を呼んでいる。

【映像】新たな愛車・アルファードやベンツ・ゲレンデ（複数カット）

2021年3月に更新した自身のYouTubeチャンネルで、メルセデス・ベンツ Gクラスの納車を報告していた はなわ。

2025年11月11日の動画では、「わたくしはなわ、車を買い替えます」と、新車を購入したことを報告。

ベンツ・ゲレンデから“850万円以上”の新車に乗り換え

ゲレンデから乗り換える理由については…、「車検というのもあったりしますけども、 最大の理由は『ばぁば（祖母）』。 （ゲレンデは）車高が高いんですね。1人で上れなくなっちゃって。家族でどっか行ったりする時、それが理由で『ちょっともう車に上がれないからいいわ』とかって言い始めちゃったんで」「ゲレンデは自分がかっこいいなというところだけで 購入したのがあって、家族みんなで乗れる車がいいかなって」

そして、新たな愛車・トヨタ「アルファード ハイブリッド エグゼクティブラウンジ」と対面し、満面の笑みを見せている。

「うわーすごい！かっこいい！フェースがいいですね。力強い男って感じで凜々しい」

はなわの動画にファンからは、「やばすぎ！超かっこいい」「すごく羨ましいです。家族みんな幸せでしょうね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）