加藤シゲアキ＆内博貴、久々2ショットにファン感動 『新東京水上警察』でドラマ初共演「こんな日が来るのを…」
俳優の内博貴が、11日に放送されたフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜 後9：00）第6話にサプライズ出演した。レギュラー出演者でかつて同じグループに所属したNEWSの加藤シゲアキとドラマ初共演を果たし、同日に更新された公式Xでは2ショットも公開した。
【写真】バチバチの展開！…にらみを利かせ合う加藤シゲアキ＆内博貴
今作は、俳優の佐藤隆太が主演、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材に、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆け巡り事件を追う、大迫力のマリン×クライムエンターテインメント。
内は不動産会社「ゼネラルハウジング」で働く男・泉圭吾（いずみ・けいご）役としてこの回で巻き起こる事件のキーパーソンを熱演。世間で「ハーフムーン殺人事件」と呼ばれる連続殺人事件に関係がある人物として、水上署で事情聴取されるという役どころを演じた。
さらに加藤演じる日下部峻（加藤）が、泉を任意同行で水上署に呼び出し事情聴取を始めるという場面も登場。泉は来週の第7話でも登場する。
公式Xでは「今作が初共演の加藤さん＆内さん 内さん撮影のセルフィーをお届け！」と内が加藤の肩を組んで抱き寄せる密着ショットをアップ。久々の2ショットにファンからは「いまって本当に2025年？」「こんな日が来るのをずっとずっと待っていたよ！！！」「エモすぎる」「えっ、ちょっと待って」と大興奮の反応が寄せられている。
