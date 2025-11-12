元NMB48の渋谷凪咲（29）が11日に自身のインスタグラムを更新。9日に卒業コンサートを行ったNMB48 2代目キャプテンの小嶋花梨（26）とのツーショットを公開した。

「だーいすきなこじりん！NMB48卒業おめでとう」「私も、卒業コンサートにおじゃまさせていただきました こじりんからのみんなへの愛と、みんなからのこじりんへの愛でいっぱいな空間に、私も幸せいっぱいでしたハートそして以前から、お互いグループを卒業したら、先輩後輩関係が抹消されて親友になる！という約束をしていたので、そんな日を個人的に楽しみにしながらも、最後まで思い出に胸を膨らませながら、全力で走りきってくれますようにと願ってますハート」と記した。

「3枚目 だいすきな先輩方と推しメンハート皆んなが揃うと息継ぎをする間も無くしゃべり倒しちゃいますねハート」「4枚目 一緒の楽屋というだけで懐かしくて嬉しかったですハート」 「5枚目 加入したばかりの11期生のみんな はじめましてでした！写真撮る時に真ん中に行くと、みんなが『いい匂い〜』って言ってくれて密かに嬉しかったですハート笑」と記し、現役メンバーとの仲良しショットを披露。

「6枚目 11期生の西住美咲妃ちゃんハート12歳！笑お母さんと一緒に推してくれていたみたいで、嬉しくって写真を撮ると、みーにゃんより私の方が笑ってましたハート」 「7枚目 だいすきなゆいなハート久しぶりに会えてハグをすると、何かの栓が外れたかのようにゆいなから涙と汗が溢れ出てきて、かわいかったです 全部に一生懸命なゆいなが素敵すぎますハート」「8枚目 同期のちっひーハート久しぶりに会っても久しぶり感がないのが同期の絆だなあと嬉しくなりましたハートあと、ちっひーの写真集！！！これは見るっきゃないですよ！！！笑」「9・10枚目 みんなで、だいすきなこじりんにぎゅーっですハートちゃんちゃんっ♪」と丁寧に一枚ずつ思い出をつづった。

ハッシュタグには「#NMB48#懸命なみんなと温かいファンの皆さまが#これからも共に心を通わせ合いながら#夢に向かって歩み続けてくれますように#私もみんなと関わり続けられますよう日々頑張ります」と願いを記した。

フォロワーからは「なぎこじ最高。ほんまにありがとう」「これからは凪ちゃんとこじりんの二人の時間が増えるのかな」「またなぎちゃんの渚サイコー見れてうれしかったよ！」などのコメントが寄せられている。