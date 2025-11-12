

20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人についてどのように考えているのだろうか？

日本語版が2025年8月に刊行された『サイコパスから見た世界：「共感能力が欠落した人」がこうして職場を地獄にする』について、ジャーナリストの佐々木俊尚氏に話を聞いた。前編に引き続いてお届けする。

昭和の会社共同体にあったプラス要因





僕が新聞社に入社したのは、昭和最後の年でした。当時は、異様に上昇志向の強いサイコパス的な人もいましたが、一方で、そういう人に出し抜かれたとき「佐々木、お前の仕事を見ている奴もいるからな」と声をかけてくれる先輩もいました。

昭和の日本企業には、共同体がありました。寮に住み、社内結婚をして、会社の信用組合で資金を借りて家を建てる。週末には社内の仲間とゴルフをしたりして、退職までずっと一緒に過ごす。仲間意識も強く、チームプレーも保たれたと思います。

しかし、そういう共同体が消滅して、今や会社は自分の人生におけるワークライフバランスの一部に過ぎないという感覚になってくると、社内の人間関係もそれほど強固ではなくなります。

すると、サイコパス的なものが暗躍しやすくなるという面もあるでしょう。

特に就職氷河期世代は、非正規で働くなどしてきて「会社に頼って生きていてはダメだ」という感覚が強くなっています。

そうして、堀江貴文さんを目指したり、有名ブロガーやユーチューバーに憧れたりする。

「ジャングルの中で生き抜け」というような感覚がもてはやされてくると、サイコパスにとっては、ますます大手を振って過ごせるような社会状況になるでしょう。

ただ、そうは言っても、日本はやはり共同体の強い社会です。アニメや映画の世界を眺めるとよくわかります。

ハリウッドは「スーパーマン」など1人の英雄が活躍しますが、日本は「ワンピース」「進撃の巨人」「シン・ゴジラ」など、チームや仲間で何かを成し遂げるという話が多いですよね。

注目を集める日本の「平等な仲間意識」

日本人は秩序を重んじるところもあります。

2024年に世田谷区の公立小学校を舞台にしたドキュメンタリー映画「小学校〜それは小さな社会〜」（山崎エマ監督、日本・アメリカ・フィンランド・フランス合作）が公開され、ヨーロッパで大ヒットしました。

子どもたちが教室を掃除したり、給食を配膳したりするという日本人にとっては普通の風景ですが、個人主義の欧米文化ではそんなことはやりません。「掃除なんて清掃人のやることだ」と考えるからです。

日本文化には、ある種の平等な仲間意識が大切にされていて、用務員さんに対してもリスペクトする気持ちがあります。

このような、共同体を大切にしようという日本の伝統的な意識が、欧米のリベラリズムが解体していく中で、逆に浮上していくという流れもあるのではないかと僕は考えています。

前半でも少しお話ししましたが、コストコがアメリカでやっているような、利益率を抑えて、従業員を大切にする経営方針は、まさに昭和期の日本の会社のやり方そのものです（前編を参照）。

世界的にも、そのような方向へ回帰していくのではないでしょうか。

本書に、アメリカのアイスホッケーチームの話が登場します。バスケットボールでは、スター選手を集めてドリームチームを作ったのに、それぞれが自分のためにプレーしてしまい、勝てなかった。

ところが、無名の選手を集めたアイスホッケーのチームでは、個人の栄光よりもチームのために一丸となって戦って、強豪を破り優勝したというものです。まさに日本のチーム意識に共通する話でしょう。

つい最近まで、それは「同調圧力が強い」「個人の自由がない」など批判的に言われていましたが、気づけば世界中が、そのほうがいいと感じるようになっている。

日本においては、サイコパスが牛耳る社会ではなく、チーム力を高めて、みんなで頑張るという方向に進むことができるのではないでしょうか。

「目立たない功績」に光を当てる重要性

会社内には、何もしていないように見えて、実はチームの雰囲気を良くしている人の功績というものがあります。

成績の高い営業チームを分析したところ、目立たない中年の女性社員が人間的なハブとなって、たびたび顔を合わせて話しており、それがチーム力の根源となっていたという研究もあります。

そういう人の存在を可視化することも重要ではないでしょうか。逆に言えば、サイコパスが跋扈する社会は、そういう存在が全く見えなくなっていく社会だとも言えます。

管理職には、そのための役割、隅々にまで人間関係に気を配ることも求められています。「20人に1人はサイコパスがいる」と自覚することで、そうではない人々に光を当てるという力学も生まれるでしょう。

サイコパスの特徴を知っておくことは大切だと思います。採用の際に見抜けるほうがよいでしょう。面接ウケが非常に良くて、中途採用には常に受かるのに、数か月で化けの皮がはがれ、仕事ができず、ウソつきだったとバレて転職していくという話も聞きます。

かつては学歴を基準にしていましたが、今は総合的な人間力を見なければならないと言われています。ただ、面接で見ているのは、コミュニケーション能力。サイコパスは、その能力が高いわけです。

人事担当者が面接だけでサイコパス的な本質を見抜くことは相当難しい。本書にも、ケーススタディとして、法律事務所に入り込んだサイコパスの女性が登場しますが、絶対にわかりませんよね。

やはり、試用期間中にその人がどういう行動をして、どういう人間関係を作っているのかをきちんと見るということが、企業に求められるのではないでしょうか。

サイコパスはコンプライアンスを利用する

サイコパスは、目の前の損得しか考えておらず、基本的に社会のルールに従う感覚がありません。その点で、社内でハラスメントを起こすということはあるでしょう。

ただ、今のようにコンプライアンスに敏感な社会では、「ハラスメントを受けました」とウソの告発をするサイコパスのような人も少なくないのではないでしょうか。

つまり、コンプライアンスを無視するか、コンプライアンスを自分のために利用するかしか考えない。本書にも、人を貶めるためならなんでもするという特徴が描かれています。

サイコパスが社内に混じり込んだ時点で、その人に従わせることは無理ということですから、訴えられている側だけでなく、訴えている側も、どんな人間なのかをきちんと見極めた上で判断するという一歩踏み込んだ対処が必要になるでしょう。

（構成：泉美木蘭）

（佐々木 俊尚 ： 作家・ジャーナリスト）