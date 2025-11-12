シャオミ、最大90W出力の3ポートUSB充電器やUSB4ケーブルなど計7製品を発売
小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は、最大90W出力に対応する3ポートのUSB充電器など計7製品を発表、同時に発売した。直販サイトやAmazon、Amazon.co.jp、楽天市場で販売される。
2種類の充電充電器
「Xiaomi 90W HyperCharge Power Adapter (3-Port)」は、USB-Cポート×2とUSB-Aポート×1の計3ポートを搭載するUSB充電器。Amazonでの価格は3480円。
Xiaomi 90W HyperCharge Power Adapter (3-Port)
USB-Cの単ポート使用時で最大90W（20V、4.5A）、USB-Aの単ポート使用時で最大27W（9V、3A）で出力できる。
3ポート同時使用時は合計最大82W（67W+15W）の出力に対応する。Quick Charge（QC）、USB PD（PD）、USB PD-PPS（PPS）をサポートする。
一方、「Xiaomi 33W Nano Power Adapter (USB-C)」は、USB-Cポート1つを搭載する小型のアダプター。Amazonでの価格は1780円。最大33Wの出力に対応し、QC、PD、PPSプロトコルをサポートする。
Xiaomi 33W Nano Power Adapter (USB-C)
5種類のUSBケーブル
ケーブル製品は5種類がラインアップされる。
「Xiaomi 6A High-Speed USB4 Braided USB-C to USB-C Cable (1m)」は、最大40Gbpsの高速データ伝送が可能なUSB 4対応ケーブル。市場想定価格は3080円。最大6Aの電流をサポートし、QC2.0/3.0およびPD3.0に対応する。
Xiaomi 6A High-Speed USB4 Braided USB-C to USB-C Cable (1m)
「Xiaomi 6A Braided USB-C to USB-C Cable」は、最大6Aの電流に対応する編み込みタイプのケーブル。データ転送速度は最大480Mbps。Amazonでの価格は、1mモデルが980円、2mモデルが1280円。
Xiaomi 6A Braided USB-C to USB-C Cable
「Xiaomi 3A Braided USB-C to USB-C Cable (1m)」は、最大3A対応の編み込みタイプケーブル。直販サイトや楽天市場での価格は680円。データ転送速度は最大480Mbps。
Xiaomi 3A Braided USB-C to USB-C Cable
「Xiaomi 3A USB-A to USB-C Cable (1m)」は、TPE素材を採用したUSB-A to USB-Cケーブル。直販サイトや楽天市場での価格は580円。最大3Aに対応し、データ転送速度は最大480Mbps。
Xiaomi 3A USB-A to USB-C Cabl