大食い双子姉妹ＹｏｕＴｕｂｅｒ「はらぺこツインズ」が１２日までに、体調不良で活動休止の理由を明かした。

１１日に「活動休止の本当の理由をお話しします。」と題した動画をアップし、「今回はたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪。その上で、一時入院していたあこが「主な原因なんですけど、ストレス性胃腸炎になって。慢性的な胃の不調もあったの。それに椎間板ヘルニアも加わって、長年患っている病気もあって、それが全部重なっちゃって今回の入院ってことになった」と説明。

「倒れて救急車で運ばれましたとか、緊急搬送されましたとか、すごい見たんやけど、そういうのは一切なくて、めっちゃめちゃ大げさに書かれてしまった」とあこ。かこも「自分たちの管理の甘さによって起こったことやから、ご心配をかけして申し訳ない。いろんなフェイクニュースもあったから、それだけは否定しておきたい」と語った。

かこも体調不良が続いていたが、病院での検査結果は正常値だったという。「２人とも生活サイクルが同じやから、体調を崩すタイミングも一緒」と話した。

あこは「声を大にして言いたいのが、大食いのせいで入院したんじゃないかみたいにすごい見たんですけど、全然そんなことなくて、むしろ大食いしてる時の方が体調良かった」と話し、「大食いは不健康みたいな感じのイメージを本当に持って欲しくなくて」と強調。かこも「自己管理の甘さによることなのね。だから（大食いは）本当に関係ない。これだけは間違った情報として言ってほしくない」と訴えた。

さらに、あこは「体調崩した原因として冒頭でも長年患ってる病気があるみたいに言ったんですけど、今回体調を崩した主な原因になったのが、うつ病で。私たち２人ともうつ病なんですけど」と告白。「ストレス性胃腸炎と慢性的な胃の不調、プラス椎間板ヘルニアとうつ病が重なって、体調を崩して今回休止になりました」と改めて語り、かこも「うつ病のことを話すとすごく長くなるので、また違う別の動画でお話できたら」と話した。

２人は１０月２４日にそれぞれのＳＮＳで「この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました。小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と報告。今月８日には、あこが退院したことを伝え、かこも体調が回復していると明かしていた。