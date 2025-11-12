Snow Manの岩本照（32）が12日、ドルチェ＆ガッバーナ銀座店で「DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration」に出席した。

同ブランドアンバサダー就任後初登場。アンバサダーに決定したことについては「話をいただいたその日の夜に、家族に“決まったよ”って話をしたら、飛び跳ねて喜んでくれて」と明かした。

冬にさしかかり、クリスマスの予定について聞かれると、「今年のホリデーは、ありがたいことに2つともライブを東京ドームでやらせてもらってるので、ファンの皆さんと一緒に多分最高のホリデーを過ごせるかなと思ってます」とにっこり。

そして、今年を振り返り「“ありがとう”“おめでとう”をたくさん言ったり言ってもらったりっていう1年だったなという印象です。Snow Manデビューさせてもらって5周年で、国立競技場だったり、いろんな会場でコンサートやらせてもらったっていうのももちろんありますし、個人でこういうふうにドルガバさんにお世話になって、おめでとう、ありがとうって、個人でもグループでも言い合える、日本だけじゃなく言い合える1年になったんじゃないかなと思います」と総括した。