計算やパズルなどと運動を組み合わせた、鳥取県独自の「とっとり方式認知症予防プログラム」が、台湾で導入される。

台湾でも認知症の疑いがある人は多いとされ、現地の介護業界から導入を望む声があり、県を含む４者が普及に向けた覚書を結んだ。（西海直也）

日本財団（東京）との共同プロジェクトで、県と伯耆町、鳥取大が２０１６年度に開発を始めた。

塗り絵やクロスワードパズル、カレンダー作り、足し算、かけ算といった知的活動と、椅子に座って足踏みやスクワットをする運動などを組み合わせ、プログラムを構築した。

１７、１８年度に同町の高齢者１３６人に試験的に実施してもらったところ、認知機能が改善したり、握力や脚の筋力が向上したりする人が多くみられたという。

１８年度に正式運用が始まり、２４年度は米子市や岩美、三朝両町など９自治体が導入した。開発・研究に携わった鳥取大医学部の浦上克哉教授が１７、２４年、台湾で認知症予防をテーマに講演した経緯もあり、覚書を締結することになった。

台湾には６５歳以上の高齢者が約４５５万人おり、うち約３７万人が認知症と推計されるという。台北市を手始めに、地域内の介護団体が「とっとり方式」を盛り込んだ教材を活用。住民の介護予防教室などで、片方の足で立つ運動や、記憶力を競うゲームといったプログラムに取り組んでもらうことを想定している。

◇

覚書の締結式が９月に鳥取県庁であり、平井知事と浦上教授、介護業界団体「台湾高齢産業創新発展協会」の林峻暉理事長が出席。シンクタンク「財団法人中華経済研究院」の連賢明院長はオンラインで参加した。

浦上教授は「活用いただけることは、研究に関わった者としてうれしい。台湾の皆さんに少しでも役立つことを強く願う」と語った。

林理事長は「認知症予防とケアは世界共通の課題。今回の連携は行政や学術、研究機関、産業界が力を合わせた画期的な試みだ」と期待を寄せた。