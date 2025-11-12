俳優の山努（88）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さん（本名元久＝もとひさ）の訃報を受け、追悼した。

山は、かつて所属した劇団俳優座の養成所の先輩だった仲代さんについて「俳優座養成所時代、四年先輩の彼が僕らのヒーローだった。（仲代さんが四期生で僕は八期）同級生のなかには、タバコの吸い方まで真似をする奴がいた。その頃から彼は、舞台、映画両方で大活躍。若手有能演劇俳優が同時に映画スターになった第一号が彼、ナカダイタツヤ」と回想した。

続けて「映画で一緒になると先輩後輩の意識が強くなったように思う。とはいえ共演の機会はあまり無かった。『天国と地獄』『影武者』くらいか」と共演を振り返り、「映画の世界では先輩、後輩の関係はあまりないものだが、我々はお互い四つ違いを大切にして、それを楽しんだ、と思っている」と、しみじみ。

「よい旅立ちであることを願います。グッドラック。ありがとうございました」と感謝の言葉で結んだ。

仲代さんは8日午前0時25分、肺炎のため、都内の病院で死去した。92歳。11日、主宰する無名塾が発表した。