著書「秒速で1億円稼ぐ条件」などで知られる実業家の与沢翼氏（42）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。誕生日を報告しつつ「肥えてしまった」と告白した。与沢氏は「43歳になりました。いや〜、42歳はマジで死ぬかと思った。今年はどうかよくなりますように！」と書き出し、笑顔でドリンクを片手に、屋外でしゃがんでいる最新ショットをアップした。

そして「半年前と比べ、随分と肥えてしまったので、無事、彼女ができたら来年は全力ダイエットします。が、年内はとんでもない過密スケジュールゆえ、さらに太るも止む無し」と自身の体型変化についてふれ、「人生の大底にいる俺を拾って、隣で復活を見届けてくれるような女性と出会えますように」とつづった。

現在はタイに在住する与沢氏だが、9日の投稿では日本での婚活にあわせて「日本へ帰るフライトを取りました」と一時帰国することを報告。「11月21日〜12月28日まで間断なく36人の女性と夜ご飯の約束をしました。12月24日と25日だけ空けてみたので、仲良くなれた子をクリスマスに誘ってみようかなと思ってます。または、クリスマスも普通に待ちの子で2名入れるかもです」と予定を記していた。

与沢氏は4月にタイで覚醒剤の使用を告白。妻との協議離婚が成立したと発表した。10月25日には「【彼女を募集します】今日から婚活アカウントに転身することにしました。若干批判が来そうですが、SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」と切り出した上で「条件は20代の独身女性」「ジャンルで言うとグラビアみたいな感じ」「生活費も全額出します」などと説明。その後、応募者の中から125人の候補者と婚活することを報告していた。