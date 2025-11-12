4人組女性ロックバンド「おとぼけビ〜バ〜」のドラマー、かほキッスが12日までにX（旧ツイッター）を更新。出産を報告した。

かほキッスは「ご無沙汰しております。長らく産休をいただいておりましたが、10月末に無事出産いたしました。3375g」と報告。「想像通りのお産というわけにはいかなかったけど、お医者さん、助産師さんのおかげで元気な我が子に会うことができました。そしてなにより、10ヶ月間ずっと一心同体で駆け抜けてくれた我が子を心の底から誇らしく思います」とつづった。

続けて「今はまだ寝て、食べて、泣いての毎日です」と生まれたばかりの我が子の様子を記述。「いつか妊娠中にいろんな場所に行って、いろんな人に出会ったことも一緒に話せたらいいなと思っています」と母としての思いもつづった。

そして、「ご心配をおかけしつつも、あたたかく見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました。身体を整えるため、もうしばらくお休みをいただきますが、またお会いできる日を楽しみにしています。それまで皆さまも元気にお過ごしください」と呼びかけた。

かほキッスは18年7月、同バンドに加入。6月28日に妊娠を報告していた。おとぼけビ〜バ〜は09年に結成。今年10月、東京ドームで開催されたオアシスの約16年ぶりとなる来日公演にオープニングアクトとして出演した。なお、サポートドラマーは元少年ナイフのれお（元えみ）が務めた。