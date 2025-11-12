スズキ斬新「ジムニーバン!?」がスゴイ！ 「両側スライドドア」×“タフな専用デザイン”で“利便性＆走破性”バッチリ！ エブリイとジムニーのいいとこ取り！ カスタムメーカーが手掛ける「エブニイ／ジムリイ」とは？
人気モデルのいいとこ取り!? 唯一無二のスタイル
スズキが展開する「エブリイ」と「ジムニー」は、いずれも同社を代表するモデルです。
前者は両側スライドドアと広い荷室の利便性が魅力の軽バン、後者は高いオフロード性能を誇る本格派SUVとして知られています。
【画像】超カッコイイ！ これが斬新すぎる「ジムニーバン!?」です！（30枚以上）
そんな2台を“合体”させたようなカスタムモデルが存在するのをご存じでしょうか。
スズキの人気車種であるエブリイとジムニーを融合させたようなカスタムモデルは、「エブニイ」または「ジムリイ」と呼ばれています。
エブリイにジムニーのフロントフェイスを組み合わせ、さらに大幅にリフトアップするカスタムが施されるケースが多く、「エブリイなのにジムニーっぽい」という独特なエクステリアが特徴です。
こうしたカスタムは、愛好家が個人で製作しているほか、カスタムメーカーが専用キットやコンプリートモデルを販売している場合もあります。
たとえば、カスタムパーツの製造・販売を行う「ラスター」は、「fusion FROM SPIEGEL（フュージョン フロム シュピーゲル）」というブランドでエブニイ用パーツを展開。
ジムニー（JB64型）をイメージしたフロントバンパーや専用リアバンパー、リキッドプレートなどを装備することで、エブリイをよりタフな印象に仕上げることが可能です。
一方で自動車販売・修理・カスタムを手掛ける「502FACTORY」では、ジムリイの新車コンプリートカーを製作・販売しています。
同社のコンプリートカーは、ジムリイ用のフェイスキットやリアバンパーを組み合わせ、さらにラプター塗装を施すことで、より迫力のある外観に仕上げられています。
バンパーガードやサイドパイプといったオプションを追加することで、さらに「ジムニーらしい」スタイルを演出することも可能です。
また、ドレスアップやコンプリートカー販売を行う「T-STYLE Auto Sales」でも、ジムリイのコンプリートカーや各種カスタムを展開しています。
ジムリイフェイスキットの販売のほか、エブリイをジムリイ仕様に仕上げるカスタムや、個性の異なるコンプリートモデルが公式サイトでラインアップされています。
さらに同社では、エブリイだけでなく、軽トラック「スーパーキャリー」にジムニーのフロントフェイスを装着した「ジムキャリー」も用意。
フロントフェイスに加え、アウトドア志向のカスタムが施されており、より力強いエクステリアに仕上がっています。
エブニイ、ジムリイはエブリイをベースにタフで個性的な外観を実現したカスタムモデルです。
ノーマル仕様では味わえない“豪快なデザイン”を楽しみたい人に、ぜひおすすめしたい1台といえるでしょう。