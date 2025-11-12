日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われる。開催直前に選手会公式Xが更新され「事前にご用意した4000席が完売御礼 皆さまからの多くのご要望にお応えし、1000席分の追加販売をいたします」と発表された。昨年は45選手が参加し、NPB契約を勝ち取った選手は3人。“合格率わずか6.6％”の「その先へ」挑む38選手のアピールに注目が集まる。

トライアウトには西武・渡部健人内野手（26）、阪神・森木大智投手（22）、風間球打投手（22）のドラフト1位入団3選手を含む38選手が参加。巨人から戦力外となったマレク・フルプ外野手（26）は、外国人選手として異例の参加表明をしていたが、直前に「ケガのため」不参加が発表された。最年長は広島・松山竜平外野手の40歳。

昨年までは12球団合同トライアウトとして日本野球機構（NPB）が主催していたが、重要度が低下しているなどの理由で廃止に。今年からは新たに選手会が引き継ぐ形で継続開催されることになった。ちなみに、昨年の合同トライアウトでNPB契約を勝ち取ったのは清宮虎多朗投手（日本ハム）、中村亮太投手（ロッテ）、鈴木康平投手（ヤクルト）の3人だけだった。3選手とも支配下に入ることはできず。25年シーズンは育成契約で終えた。

◆参加選手

【投手】

竹内 龍臣（23＝茨城アストロプラネッツ）

久保 拓眞（29＝堺シュライクス）

谷岡 楓太（24＝火の国サラマンダーズ）

山本 大貴（30＝ヤクルト）

高橋 礼（30＝巨人）

鴨打 瑛二（21＝巨人）

笠谷 俊介（28＝DeNA）

徳山 壮磨（26＝DeNA）

今野 瑠斗（21＝DeNA）

菊田 翔友（22＝中日）

赤塚 健利（24＝広島）

小林 樹斗（22＝広島）

鈴木 勇斗（25＝阪神）

佐藤 蓮（27＝阪神）

森木 大智（22＝阪神）

田村 伊知郎（31＝西武）

井上 広輝（24＝西武）

西村 天裕（32＝ロッテ）

宮森 智志（27＝楽天）

井口 和朋（31＝オリックス）

小野 泰己（31＝オリックス）

又吉 克樹（35＝ソフトバンク）

風間 球打（22＝ソフトバンク）

大城 真乃（22＝ソフトバンク）

田浦 文丸（26＝ソフトバンク）

石川 直也（29＝日本ハム）

福田 俊（28＝日本ハム）

中山 晶量（26＝日本ハム）

【内野手】

鈴木 蓮（21＝DeNA）

韮沢 雄也（24＝広島）

山足 達也（32＝広島）

渡部 健人（26＝西武）

川原田 純平（23＝ソフトバンク）

【外野手】

松山 竜平（40＝広島）

中村 健人（28＝広島）

宇草 孔基（28＝広島）

野口 恭佑（25＝阪神）

松原 聖弥（30＝西武）

※マレク・フルプ（26＝巨人）＝ケガのため不参加