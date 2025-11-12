ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸µÆ±Î½¤¬¸½Ìò°úÂà¡¡23Ç¯WBC¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢24Ç¯¤«¤éÆóÅáÎ®Ä©Àï¤â31ºÐ¤Ç·èÃÇ
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Öfansided¡×¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼µ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÆâÌî¼ê¤Ï2015Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È6½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ195°Ì¡Ë¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÆþÃÄ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÆ±¤¸18Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯¤Ï154»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦290¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï157»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦262¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢47ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Æ±¤¸94Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÃ«¤È¤â6Ç¯´Ö¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤â¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒ¸å¤Ï¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£º£µ¨¤Ï¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£