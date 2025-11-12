GYDA×エスターバニー♡限定ボアパーカー＆プルオーバー登場

GYDAから、世界的に人気の韓国キャラクター「エスターバニー」との初コラボアイテムが登場♡2025年11月11日(火)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」で最新WEBカタログを公開。本カタログでは、フードにエスターバニーがついたボアパーカー（9,990円税込）や、グラフィックプルオーバー（7,990円税込）など全5スタイルをチェックできます。おしゃれをアップデート♡

フード付きボアパーカーで可愛さ全開



ボアパーカーはフードにエスターバニーの顔がついたデザインで、GYDAらしいカジュアル感とキャラクターのポップさを融合。価格は9,990円（税込）で、寒い冬のコーデにもぴったりです。

ふんわりとした素材感で着心地も快適。モデルの田向星華さんが着用しているスタイリング例もカタログで確認でき、日常使いはもちろんお出かけにも映える1枚です。

エルベシャプリエが贈る数量限定キャンペーン♪GPシリーズ購入で特別なスノードームをGET

プルオーバーでカジュアル×キュートを演出



プルオーバー（7,990円税込）は、GYDAのバッグを持ったエスターバニーのグラフィックがキャッチーなデザイン。

カジュアルなシルエットで、デニムやスカートと合わせやすく、コーディネートのアクセントに最適です。全カラーを揃えたWEBカタログでは、スタイリングの参考になる5スタイルを公開中。

コラボならではの限定アートを楽しめる特別アイテムです♡

WEBカタログ＆販売情報



最新WEBカタログは11月11日(火)12時に「RUNWAY channel」で公開され、11月14日(金)から公式通販サイトやZOZOTOWNで購入可能です。

店舗販売は11月13日(木)より一部対象店舗にてスタート。GYDA渋谷109店や新宿ルミネエスト店など全国で展開。

価格はボアパーカー9,990円、プルオーバー7,990円、ボアレッグウォーマー3,990円（税込）で、限定アイテムをお早めにチェックしてください♪

注目♡GYDA×エスターバニーコラボ



GYDAとエスターバニーの初コラボアイテムは、フード付きボアパーカー9,990円（税込）やプルオーバー7,990円（税込）、ボアレッグウォーマー3,990円（税込）など全5スタイル。

WEBカタログで全カラー・全型を確認でき、11月14日(金)から通販で購入可能です♡限定アートとカジュアルなムードをMIXした特別アイテムを手に入れて、冬コーデを楽しんでみてください。