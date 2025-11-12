家族仲が良さそうな「芸能一家」ランキング！ 断トツ1位は木村拓哉＆Koki,ら「木村一家」、では2位は？
仲のよい芸能一家は、理想の家族像として映ることも。互いを大切にする姿勢や絆の強さが、長く支持される理由の1つです。
All About ニュース編集部は10月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「芸能一家」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「家族仲が良さそうな芸能一家」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、柄本一家です。「劇団東京乾電池」を立ち上げた父・柄本明さん、個性派俳優で2018年に亡くなった母・角替和枝さん、大河ドラマなど多くの出演経験を持つ実力派俳優の長男・柄本佑さん、名バイプレーヤーとして知られる次男・柄本時生さんと、全員が俳優として活躍しています。
柄本一家は兄弟仲がよいことでも知られており、2人で食事をするなど仲良しエピソードも豊富。幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2025」（9月25〜28日）で、佑さんが時生さんに買い物をお願いしたエピソードを時生さんがInstagramに投稿し、話題となりました。
回答者からは「お嫁さんも含めて素敵な家族のイメージ」（30代女性／福井県）、「演劇についての考えなどの家族としてのエピソードを聞いた事があるから、信頼が厚いんだなと思った」（50代女性／北海道）、「兄弟が仲良さそうだから」（50代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、12月で結婚25周年を迎える木村一家です。父で国民的スターの木村拓哉さん、母で歌手の工藤静香さん、長女でフルート奏者のCocomiさん、次女でモデル兼俳優のKoki,さんは、仲良し一家として知られています。
SNSではCocomiさんとKoki,さんが、たびたび家族のエピソードや写真を公開。工藤さんの手料理や木村さんと誕生日にお出かけする姿、幼少期の思い出など、貴重なプライベートショットが満載です。
回答コメントでは「インスタでも仲良さそうな雰囲気が伝わるから」（20代男性／東京都）、「楽しそうな家族エピソードが多いと感じるから」（30代女性／静岡県）、「親が穏やかそうだから。親子で切磋琢磨していそうだから」（30代女性／茨城県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
