大阪府民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキング！2位「彩都西」を抑えた1位は？【2025年調査】
大東建託は、大阪府居住の20歳以上の男女64,448人を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対して、1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階評価をもとに、回答の平均値を10倍して100点満点に換算してランキングを作成しました。調査は2021〜2025年（一部2019・2020年を追加）とし、駅徒歩15分以内に住む30名以上の駅を対象に集計しています。
本記事では、大阪府民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキングを紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
「夫と子どもが元気で生活している。親兄弟と仲がいい。衣食住に足りている」「趣味やしたい事はできているし、人生を楽しめている方だと思う」「ある程度収入があり、子宝に恵まれ賑やかな生活を送れている」など、家庭や生活への充実感が伝わるコメントが寄せられました。
「借家だが自分たちの住まいがあり、食事や入浴ができ、パートだが仕事があること」「彼女がいる。友達に恵まれている。金銭的余裕がある」「家族みんなで楽しく会話できる。一緒に食事をとれる」など、日々の生活への満足感を示す声が多く挙がりました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：彩都西（大阪モノレール彩都線）／評点75.3／偏差値78.1彩都西駅は茨木市北部に位置し、周囲には自然と調和した閑静な住宅街が広がります。駅周辺には「ガーデンモール彩都」や緑豊かな公園が点在し、日常生活の質を高めてくれる環境が整っています。
1位：豊川（大阪モノレール彩都線）／評点77.3／偏差値84.1豊川駅は茨木市にあり、万博公園や大型商業施設へのアクセスも良好で、歴史ある西国街道沿いに位置する閑静な住宅エリアです。幸福度では唯一偏差値80台を記録し、3年連続の1位を獲得しました。
