カブスのジェド・ホイヤー編成本部長が11日（日本時間12日）、米国ネバダ州ラスベガスで開催されているGM会議に出席し、今永昇太投手（32）の現状について語った。

メジャー移籍2年目が終了した今オフ、球団は3年総額5700万ドル（約87億円）の契約延長の権利を行使せず、今永側も来季年俸1500万ドル（約22億9000万円）の単年契約を結ぶ選択権を行使しなかった。その後、球団はクオリファイング・オファー（QO）を提示。QOは今季の所属球団が規定額で1年契約を結べる制度で、今季の規定額は2202万5000ドル（約33億9000万円）。今永側が受諾すれば残留、拒否ならFA市場に出ることになる。

同本部長は「私たちは翔太を本当に高く評価している。ピッチャーとしてもチームメイトとしても、素晴らしかった」と実力に加え、人間性を評価。「だから完全に扉を閉めたわけじゃない」と交渉の余地があることを明言した。

交渉の経緯について「最終的に、クラブオプションの金額が正しい価値だとは思わなかったし、翔太の方もプレイヤーオプションが正しい価値だとは思っていなかった。そういうことは起こるもの。だから彼にクオリファイング・オファーを出した。もちろん、その後も話を続けることに何の制限もない。だからドアを閉めるつもりはない。ただ言ったように、クラブオプションをどう評価するか、プレイヤーオプションをどう評価するか、その部分で一致しなかったというだけだ」と振り返る。QOとは別形態で再契約する選択肢もあるが「どちらにしても彼のことは非常に高く評価している」と話すにとどめた。

今永サイドとは「そのプロセスの間にもかなり話をしたし、今後も対話を続けると思う」と言う。「彼はクオリファイング・オファーについて決断を下さなければならない。その時点で、私たちが彼と話し続けることを妨げるものは何もない。理論的には、彼が決断をした後でも、特に状況が変わるわけじゃない」と、あくまでも今永側の決断を待つ姿勢を強調した。