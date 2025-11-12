Snow Man岩本照、今年のクリスマスは「ファンのみなさんと最高なホリデー」 2025年は“祝福”続く1年に
9人組グループ・Snow Manの岩本照が12日、都内で行われた『DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration』に10月に就任したジャパンアンバサダーとして初登壇した。この日は約56万円のPコート、約20万円のブローチを輝かせるなど全身153万円のコーディネートで参加。ホリデーシーズンを思わせるシックな出で立ちでフラッシュを浴びた。
【写真】約20万円のブローチ輝く、シックなPコートを纏う岩本照
クリスマスの予定について「ライブを東京ドームでやらせてもらっているのでファンのみなさんと最高なホリデーを過ごすんじゃないかな」と笑顔で期待を込める岩本。
2025年も終わりが近づき「『ありがとう』『おめでとう』をたくさん言ったり、言ってもらった1年」と今年を総括。「（Snow Manが）5周年を迎え、国立競技場だったりいろんな会場でコンサートをやらせてもらったり個人ではドルガバさんにお世話になったり…個人でもグループでも、日本だけじゃなく言い合える1年になってありがたいです」と感謝を込めていた。
