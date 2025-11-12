岩本照『ドルチェ＆ガッバーナ』ジャパンアンバサダー就任後初登場 ハプニングにも即座に対応「ボディガードの役をやってるので…」
9人組グループ・Snow Manの岩本照が12日、都内で行われた『DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration』に10月に就任したジャパンアンバサダーとして、初登壇した。
【全身ショット】総額153万円⋯ブローチが輝くシックなPコートを纏った岩本照
岩本は、イタリア・ミラノで開催された『DOLCE＆GABBANA 2025 春夏 ウィメンズ コレクション』のファッションショーで初めてフロントローを飾り、今年9月に行われたファッションショーにも出席。
この日は約56万円のPコート、約20万円のブローチを輝かせるなど全身153万円のコーディネートで参加。改めて「ジャパンアンバサダーに決まったときに、その日の夜に家族に話したら飛び跳ねて喜んでくれた」と歓喜。ホリデーシーズンを思わせるシックで華やかな出で立ちで現れると「このブローチが気に入ってます。誕生石がエメラルドで緑なのでこの緑も気に入ってます」と紹介した。
写真撮影の最中には会場の暗幕が音を立てて倒れそうになるプチハプニングが起きるとサッと体をその方向に向かわせ「大丈夫ですか？」とスタッフを気遣い。「一応ボディガードの役をやってるので…（笑）」とさわやかな笑顔を浮かべ、その場を和ませていた。
