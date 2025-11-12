12日午前9時29分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、普代村、釜石市、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、花巻市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、石巻市、それに松島町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□岩手県

宮古市 普代村 釜石市

盛岡市 八幡平市 滝沢市

矢巾町 花巻市 奥州市



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 宮城美里町 石巻市

松島町

■震度1

□岩手県

久慈市 山田町 田野畑村

野田村 大船渡市 住田町

大槌町 二戸市 雫石町

岩手町 紫波町 北上市

遠野市 一関市 西和賀町

金ケ崎町 平泉町



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

仙台宮城野区 東松島市 利府町

名取市 角田市 岩沼市

蔵王町 大河原町 丸森町

亘理町 山元町



□青森県

青森市 平内町 外ヶ浜町

八戸市 三沢市 野辺地町

七戸町 六戸町 東北町

おいらせ町 三戸町 五戸町

田子町 青森南部町 階上町

むつ市 東通村



□秋田県

井川町 秋田市 由利本荘市

横手市 大仙市 秋田美郷町



□山形県

酒田市 村山市 中山町

河北町 白鷹町

