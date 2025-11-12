岩手県、宮城県で最大震度2の地震 岩手県・宮古市、普代村、釜石市、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町
12日午前9時29分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、普代村、釜石市、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、花巻市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、石巻市、それに松島町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□岩手県
宮古市 普代村 釜石市
盛岡市 八幡平市 滝沢市
矢巾町 花巻市 奥州市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 石巻市
松島町
■震度1
□岩手県
久慈市 山田町 田野畑村
野田村 大船渡市 住田町
大槌町 二戸市 雫石町
岩手町 紫波町 北上市
遠野市 一関市 西和賀町
金ケ崎町 平泉町
□宮城県
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
仙台宮城野区 東松島市 利府町
名取市 角田市 岩沼市
蔵王町 大河原町 丸森町
亘理町 山元町
□青森県
青森市 平内町 外ヶ浜町
八戸市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 東北町
おいらせ町 三戸町 五戸町
田子町 青森南部町 階上町
むつ市 東通村
□秋田県
井川町 秋田市 由利本荘市
横手市 大仙市 秋田美郷町
□山形県
酒田市 村山市 中山町
河北町 白鷹町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。