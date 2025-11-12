TBS NEWS DIG Powered by JNN

12日午前9時29分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市、普代村、釜石市、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、花巻市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、石巻市、それに松島町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□岩手県
宮古市　普代村　釜石市
盛岡市　八幡平市　滝沢市
矢巾町　花巻市　奥州市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　石巻市
松島町

■震度1
□岩手県
久慈市　山田町　田野畑村
野田村　大船渡市　住田町
大槌町　二戸市　雫石町
岩手町　紫波町　北上市
遠野市　一関市　西和賀町
金ケ崎町　平泉町

□宮城県
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
仙台宮城野区　東松島市　利府町
名取市　角田市　岩沼市
蔵王町　大河原町　丸森町
亘理町　山元町

□青森県
青森市　平内町　外ヶ浜町
八戸市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　東北町
おいらせ町　三戸町　五戸町
田子町　青森南部町　階上町
むつ市　東通村

□秋田県
井川町　秋田市　由利本荘市
横手市　大仙市　秋田美郷町

□山形県
酒田市　村山市　中山町
河北町　白鷹町

