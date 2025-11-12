ＭＬＢは１１日（日本時間１２日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によって決まるナ・リーグ最優秀監督賞を発表し、ブルワーズのＰ・マーフィー監督（６６）が昨年に続いて２連覇を果たした。

ナ・リーグ中地区のブルワーズは今季、９７勝６５敗の勝率５割９分９厘でメジャー最高勝率で同地区３連覇を達成。７月には日本人として初めて米野球殿堂入りしたイチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が「今のＭＬＢの野球は、戻りつつあると思うんですよね。頭を使わなきゃできない、考える野球に戻りつつある。例えば、直近で見た相手ではブルワーズがそんな野球をしてました。今一番強いチームです」と称賛。ドジャース・大谷翔平のような圧倒的なスター選手は不在ながら、イエリチ、コントレラスらを中心に機動力なども駆使して球界を席巻した。投手陣ではペラルタが１７勝で最多勝、怪物新人のミジオロウスキーも存在感を示した。

マーフィー監督はカブスに移籍したカウンセル監督の後任として昨季から指揮官に就任。選手時代にメジャー経験はないが、１年目から球団史上初の最優秀監督賞を受賞していた。しかし、今年のポストシーズン（ＰＳ）では地区シリーズでカブスを３勝２敗で倒したが、リーグ優勝決定シリーズでドジャースに４連敗で敗退。同第４戦では大谷に７回途中無失点１０奪三振＆３本塁打という歴史的パフォーマンスの前に沈んだ。

今季の同賞ファイナリストには今年のＰＳでドジャースに敗れた３チームの指揮官がそろった。マーフィー監督が１位票を２７票集めて１４１ポイントを獲得。２位がレッズ・フランコーナ監督で４９ポイント、フィリーズ・トムソン監督が３２ポイントで３位だった。なお、３チームを破るなどして球団史上初のワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャース・ロバーツ監督には１位票どころか３位票すらなく、０ポイントだった。