１２日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１４５円高の５万０９８８円と反発。



前日の欧州株市場はほぼ全面高商状となり、欧州主要６００社の株価動向を映すストックス６００が史上最高値を更新したほか、米国株市場でも景気敏感株などを中心に広範囲に買われＮＹダウが最高値をつけており、欧米株高が東京市場にも追い風となっている。ただ、米株市場ではエヌビディア＜ＮＶＤＡ＞が大幅安となるなど半導体関連の主力銘柄に売りが目立っており、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も反落していることで、これが投資家心理の重荷となる可能性がある。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

