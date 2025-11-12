俳優の竹内涼真（33）の妹でタレントのたけうちほのか（28）が10日、Instagramを更新。きょうだいショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】竹内涼真との兄弟ショット（別カット）

兄の涼真と、弟で歌手の唯人2人の兄弟を持つ、ほのか。2024年11月27日、涼真がNHKのドキュメンタリー番組「ファミリーヒストリー」に出演。 放送終了後、Instagramで家族ショットを公開すると、「竹内家、さいこう」「お母様めちゃくちゃ若くて綺麗！」などと話題になっていた。

兄・竹内涼真との2ショットに反響「美男美女」「笑った顔とか似てますね！」

ほのかも、Instagramに、家族旅行の様子や登山中の兄と弟との3ショットなどを投稿。2025年11月10日の更新では、海辺での涼真との2ショットやNBAのレイカーズのユニフォームを着た涼真の姿などを披露している。

この投稿にファンからは「羨ましいほどステキな兄妹！プライベート写真ステキすぎます」「笑った顔とか似てますね！」「最高！！！美男美女」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）