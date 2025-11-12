Snow Man岩本照、深澤辰哉への贈り物“ネタバレ”気にする「早めにあげられるように」 メンバー想いの一面チラリ
9人組グループ・Snow Manの岩本照が12日、都内で行われた『DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration』に10月に就任したジャパンアンバサダーとして初登壇した。店内を見て回った岩本は「メンバーになにかオススメするなら？」という定番の質問のなかでもリーダーらしくメンバー想いな一面をのぞかせた。
【全身ショット】総額153万円⋯ブローチが輝くPコートを纏って登場した岩本照
この日は約56万円のPコート、約20万円のブローチを輝かせるなど全身153万円のコーディネートで参加。「プレゼントにもいいなと思っているのがキャンドル。いろんな種類もあるし、冬に夜つけて匂いをかいだりゆったり時間にも使えそうで目をつけています」といい、「実際に贈ろうとしている人がいるので、ここで言っちゃうとネタバレになっちゃうのでごめんなさい」とおちゃめにほほんだ。
そんななかでメンバーにオススメするとしたら「深澤辰哉さん…というと距離ありますけど、ふっかが僕の誕生日にキャンドルをくれたので、これをふっかにプレゼントするにもアリだなと思ってるので目をつけているのでふっかはキャンドル。きらびやかなブローチがついてるデニムジャケットは舘さん（宮舘涼太）に似合うんじゃないかな」と回答。
さらに「情報が先にいっちゃうと『キャンドル待ってるよ』ってなっちゃうので早めにあげられるように」とニヤリ。さらにもう1人挙げるなら…と問われると「誰がいいですか？」と逆質問。「じゃあ、ラウールにはサングラス。アイウェアが似合うしいろんなパターンを持ってるので、サングラスやメガネとかプレゼントするのはいいかな。メンバーそれぞれこれが合いそうというのはあります」と厳選しながら想像をふくらませていた。
