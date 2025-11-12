「モーニング娘。」の元メンバーでタレントの田中れいな（36）が最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。

【映像】「昔から圧倒的に可愛すぎる」小4の頃の茶髪ギャルショット

2024年7月に結婚と妊娠を発表し、同じ年の11月に第1子が誕生したことを報告していた田中。12月2日に更新したXでは、「写真はまだ一般人の頃の小学4年生(多分)の田中麗奈ちゃん」とつづり、茶髪姿で友人と並ぶ写真を投稿。「昔から圧倒的に可愛すぎる」「小4なのにもうすでにギャルみがすごい」などと、話題になっていた。

最新ショットに驚きの声「嘘ですよね？」「信じられん」

36歳の誕生日を迎えた2025年11月11日の投稿では、「おめでとう私。36歳になった田中れいなもよろしくお願いします」とコメントし、最新ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「キセキの存在」「嘘ですよね？絶対に20代！」「れいなのビジュアルの変わらなさは本当にすごい」「信じられん。25って言われても信じる」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）