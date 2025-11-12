釈由美子、息子の本音を知り大泣き「そう思われてたんだ…」横澤夏子ももらい泣き

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

11月11日（火）放送の同番組には、ゲストとして釈由美子が出演。9歳になった一人息子の育児について語った。

番組内で息子の本音を知った釈が、泣き出してしまう場面も…。

【映像】突然泣き出した釈由美子にMC2人焦り「なんで!?」「どうして!?」

今回のテーマは「令和の一人っ子育児」。息子がやんちゃ盛りだという釈は、「私こんなに口悪いんだ」と思うほど毎日怒鳴ってばかりだと語る。

番組では、釈の息子にアンケートを取っており、その内容が紹介された。それは「ママが怒っているとき、どう思ってる？」というもの。

息子が明かした本音は「早く怒るの終わらないかなと思っている」だった。

実際に内容を知らなかったという釈は、顔を手で覆いながら「ごめんね〜ほんとそうだよね」とつぶやいた。

少しとぼけたような息子の回答に、藤本は「子どもってそうなんだなあ。リアルな声ですね」と笑ったが、釈は「そう思われてたんだ…」と目に涙を溜めてしまう。

そのまま泣き出してしまった釈を見て、藤本と横澤は「なんで!?」「どうして!?」と狼狽した。

釈が「私すごい怒りすぎかも…」と声を絞り出すと、意外な反応に藤本と横澤は大笑い。藤本は「絶対そんな反省することないと思います」と釈を慰めたが、一方で隣の横澤はもらい泣き。それを見て藤本は「なんで泣きそうになってんの？」とまた大笑いした。

釈が「一生懸命子育てしている」と感じ、もらい泣きしたという横澤。「この一言、結構面白いアンケート回答じゃないですか。笑ってると思って見たら、泣き出した！と思って」と泣き笑いしていた。