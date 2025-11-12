U-17W杯に出場しているU-17日本代表の決勝トーナメント1回戦の対戦相手がU-17南アフリカ代表に決定した。



B組に入った日本は初戦でモロッコを2-0で下して白星発進も、続く第2節ニューカレドニア戦では0-0のドロー。しかし、第3節で欧州王者のポルトガルを2-1で退け、グループリーグ首位通過を決めた。



そして、32チームが進出した決勝トーナメントの対戦相手がA組2位の南アフリカに決定。第1節でボリビアに3-1の勝利を収めた南アフリカは、第2節でカタールと1-1で引き分けると、第3節ではイタリアに1-3で敗れている。



なお、日本が勝ち進んだ場合、ベネズエラvs北朝鮮の勝者と対戦する。