C・ロナウド「間違いなくそうだ」、26年北中米大会が“最後のW杯”と明言…「あと1、2年」で現役引退か
ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドは26年の北中米W杯が、自身にとって最後のW杯であることを明言した。英『BBC』が伝えた。
1985年2月5日生まれの40歳は、18歳の03年にA代表デビューを飾った。通算225試合に出場し、代表での得点数は世界記録の143得点。06年ドイツ大会でW杯デビューを飾ると、22年カタール大会まで5大会連続での出場を果たしている。
リヤドで開催されたインタビューで、26年が最後のW杯になるかと問われたC・ロナウドは、「間違いなくそうだ。41歳になるが、この大会が大きな舞台での最後の瞬間になると思う」と返答。さらに現役引退については「近いうちに」と先週語っていたが、「正直言うと、近いうちというのは、おそらく1、2年くらいだろう」とも語っている。
なお、前節終了時点でポルトガルは勝ち点10で欧州予選グループF首位。13日のアイルランド戦で勝利すれば、7大会連続9回目の本大会行きを自力で決めることとなる。
