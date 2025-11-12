YOASOBI「UNDEAD」がストリーミング2億回再生突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、2024年7月に配信リリースしたアニメ『〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌「UNDEAD」が、11月12日発表の2025年11月17日付オリコン週間ストリーミングランキングで累積再生数2億回を突破し、自身通算14作目の累積再生数2億回突破作品となった。

■2024年7月配信リリースのアニメ『〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン』主題歌

「UNDEAD」は、『〈物語〉シリーズ』を手掛ける西尾維新が書き下ろした短々編『なでこパスト』『しのぶフューチャー』を原作として制作された。

リリース以降、ショート動画プラットフォームで本楽曲のダンスチャレンジが流行し、TikTokのUGC含む楽曲関連動画のビュー数は、現在8億回再生を記録。

さらに、2025年にYOASOBIが“サントリー生ビール”とタッグを組み、生ビールのおいしさと音楽で、夢を追いかける人たちを応援するプロジェクト「YOASOBEER PROJECT」のCM楽曲になったことも記憶に新しい。リリースから1年を経てなお幅広く愛される楽曲となっている。

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/

■【画像】『UNDEAD』原作書影、「UNDEAD」ジャケット写真