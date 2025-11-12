ETF売買動向＝12日寄り付き、日経レバの売買代金は235億円と低調 ETF売買動向＝12日寄り付き、日経レバの売買代金は235億円と低調

12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比2.0％減の509億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.1％増の378億円となっている。



個別では上場インデックスファンド日経高配当５０ <399A> 、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2565> など51銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は5.06％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> は3.90％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.64％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は3.16％安と大幅に下落。



日経平均株価が252円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金235億9400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均264億9600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が29億3600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が29億3400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が19億6400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億4200万円の売買代金となっている。



