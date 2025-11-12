決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … エクサＷｉｚ、ＣＡＮＢＡＳ、タスキＨＤ (11月11日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<166A> タスキＨＤ 東Ｇ +13.46 11/11 本決算 19.11
<2981> ランディクス 東Ｇ +13.41 11/11 上期 127.52
<9854> 愛眼 東Ｓ +12.94 11/11 上期 黒転
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ +9.88 11/11 上期 黒転
<8085> ナラサキ 東Ｓ +9.37 11/11 上期 0.10
<5644> メタルアート 東Ｓ +8.62 11/11 上期 1.63
<7985> ネポン 東Ｓ +7.33 11/11 上期 赤縮
<3241> ウィル 東Ｓ +7.08 11/11 3Q 49.28
<2185> シイエムシイ 東Ｓ +5.02 11/11 本決算 2.96
<4125> 三和油化工業 東Ｓ +4.93 11/11 上期 55.03
<1770> 藤田エンジ 東Ｓ +4.73 11/11 上期 -35.76
<3954> 昭和パックス 東Ｓ +4.57 11/11 上期 13.95
<3848> データアプリ 東Ｓ +4.22 11/11 上期 130.95
<8928> 穴吹興産 東Ｓ +3.62 11/11 1Q 45.69
<3682> エンカレッジ 東Ｓ +3.45 11/11 上期 36.89
<5973> トーアミ 東Ｓ +3.36 11/11 上期 黒転
<7287> 日精機 東Ｓ +3.02 11/11 上期 160.26
<7129> ミアヘルサ 東Ｓ +2.99 11/11 上期 64.17
<6899> ＡＳＴＩ 東Ｓ +2.72 11/11 上期 47.47
<6171> 土木管理 東Ｓ +2.65 11/11 3Q 6.06
<9087> タカセ 東Ｓ +2.32 11/11 上期 148.78
<5969> ロブテックス 東Ｓ +2.18 11/11 上期 -46.76
<7183> あんしん保証 東Ｓ +1.95 11/11 上期 2.61
<9367> 大東港運 東Ｓ +1.85 11/11 上期 33.26
<6059> ウチヤマＨＤ 東Ｓ +1.68 11/11 上期 122.03
<8006> ユアサフナ 東Ｓ +1.59 11/11 上期 29.04
<5184> ニチリン 東Ｓ +1.55 11/11 3Q -9.38
<5162> 朝日ラバー 東Ｓ +1.47 11/11 上期 黒転
<9306> 東陽倉 東Ｓ +1.45 11/11 上期 0.65
<9929> 平和紙業 東Ｓ +1.13 11/11 上期 -55.00
<4575> ＣＡＮＢＡＳ 東Ｇ +1.11 11/11 1Q 赤拡
<9060> 日ロジテム 東Ｓ +1.10 11/11 上期 156.13
<2122> インタスペス 東Ｓ +1.00 11/11 本決算 85.46
<8562> 福島銀 東Ｓ +0.88 11/11 上期 黒転
<8542> トマト銀 東Ｓ +0.86 11/11 上期 -2.51
<9986> 蔵王産業 東Ｓ +0.81 11/11 上期 68.46
<7425> 初穂商事 東Ｓ +0.75 11/11 3Q 0.36
<5533> エリッツＨＤ 東Ｓ +0.72 11/11 本決算 6.76
<5939> 大谷工業 東Ｓ +0.59 11/11 上期 -40.07
<6497> ハマイ 東Ｓ +0.50 11/11 3Q 10.21
<5013> ユシロ 東Ｓ +0.40 11/11 上期 -7.22
<6848> 東亜ＤＫＫ 東Ｓ +0.24 11/11 上期 -53.92
<5237> ノザワ 東Ｓ +0.20 11/11 上期 18.11
<130A> ウェリタス 東Ｇ +0.18 11/11 3Q 赤拡
<4705> クリップ 東Ｓ +0.12 11/11 上期 赤拡
<2304> ＣＳＳ 東Ｓ +0.10 11/11 本決算 7.82
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース