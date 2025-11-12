―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<166A> タスキＨＤ 　　東Ｇ 　 +13.46 　 11/11　本決算　　　 19.11
<2981> ランディクス 　東Ｇ 　 +13.41 　 11/11　　上期　　　127.52
<9854> 愛眼 　　　　　東Ｓ 　 +12.94 　 11/11　　上期　　　　黒転
<4259> エクサＷｉｚ 　東Ｇ　　 +9.88 　 11/11　　上期　　　　黒転
<8085> ナラサキ 　　　東Ｓ　　 +9.37 　 11/11　　上期　　　　0.10

<5644> メタルアート 　東Ｓ　　 +8.62 　 11/11　　上期　　　　1.63
<7985> ネポン 　　　　東Ｓ　　 +7.33 　 11/11　　上期　　　　赤縮
<3241> ウィル 　　　　東Ｓ　　 +7.08 　 11/11　　　3Q　　　 49.28
<2185> シイエムシイ 　東Ｓ　　 +5.02 　 11/11　本決算　　　　2.96
<4125> 三和油化工業 　東Ｓ　　 +4.93 　 11/11　　上期　　　 55.03

<1770> 藤田エンジ 　　東Ｓ　　 +4.73 　 11/11　　上期　　　-35.76
<3954> 昭和パックス 　東Ｓ　　 +4.57 　 11/11　　上期　　　 13.95
<3848> データアプリ 　東Ｓ　　 +4.22 　 11/11　　上期　　　130.95
<8928> 穴吹興産 　　　東Ｓ　　 +3.62 　 11/11　　　1Q　　　 45.69
<3682> エンカレッジ 　東Ｓ　　 +3.45 　 11/11　　上期　　　 36.89

<5973> トーアミ 　　　東Ｓ　　 +3.36 　 11/11　　上期　　　　黒転
<7287> 日精機 　　　　東Ｓ　　 +3.02 　 11/11　　上期　　　160.26
<7129> ミアヘルサ 　　東Ｓ　　 +2.99 　 11/11　　上期　　　 64.17
<6899> ＡＳＴＩ 　　　東Ｓ　　 +2.72 　 11/11　　上期　　　 47.47
<6171> 土木管理 　　　東Ｓ　　 +2.65 　 11/11　　　3Q　　　　6.06

<9087> タカセ 　　　　東Ｓ　　 +2.32 　 11/11　　上期　　　148.78
<5969> ロブテックス 　東Ｓ　　 +2.18 　 11/11　　上期　　　-46.76
<7183> あんしん保証 　東Ｓ　　 +1.95 　 11/11　　上期　　　　2.61
<9367> 大東港運 　　　東Ｓ　　 +1.85 　 11/11　　上期　　　 33.26
<6059> ウチヤマＨＤ 　東Ｓ　　 +1.68 　 11/11　　上期　　　122.03

<8006> ユアサフナ 　　東Ｓ　　 +1.59 　 11/11　　上期　　　 29.04
<5184> ニチリン 　　　東Ｓ　　 +1.55 　 11/11　　　3Q　　　 -9.38
<5162> 朝日ラバー 　　東Ｓ　　 +1.47 　 11/11　　上期　　　　黒転
<9306> 東陽倉 　　　　東Ｓ　　 +1.45 　 11/11　　上期　　　　0.65
<9929> 平和紙業 　　　東Ｓ　　 +1.13 　 11/11　　上期　　　-55.00

<4575> ＣＡＮＢＡＳ 　東Ｇ　　 +1.11 　 11/11　　　1Q　　　　赤拡
<9060> 日ロジテム 　　東Ｓ　　 +1.10 　 11/11　　上期　　　156.13
<2122> インタスペス 　東Ｓ　　 +1.00 　 11/11　本決算　　　 85.46
<8562> 福島銀 　　　　東Ｓ　　 +0.88 　 11/11　　上期　　　　黒転
<8542> トマト銀 　　　東Ｓ　　 +0.86 　 11/11　　上期　　　 -2.51

<9986> 蔵王産業 　　　東Ｓ　　 +0.81 　 11/11　　上期　　　 68.46
<7425> 初穂商事 　　　東Ｓ　　 +0.75 　 11/11　　　3Q　　　　0.36
<5533> エリッツＨＤ 　東Ｓ　　 +0.72 　 11/11　本決算　　　　6.76
<5939> 大谷工業 　　　東Ｓ　　 +0.59 　 11/11　　上期　　　-40.07
<6497> ハマイ 　　　　東Ｓ　　 +0.50 　 11/11　　　3Q　　　 10.21

<5013> ユシロ 　　　　東Ｓ　　 +0.40 　 11/11　　上期　　　 -7.22
<6848> 東亜ＤＫＫ 　　東Ｓ　　 +0.24 　 11/11　　上期　　　-53.92
<5237> ノザワ 　　　　東Ｓ　　 +0.20 　 11/11　　上期　　　 18.11
<130A> ウェリタス 　　東Ｇ　　 +0.18 　 11/11　　　3Q　　　　赤拡
<4705> クリップ 　　　東Ｓ　　 +0.12 　 11/11　　上期　　　　赤拡

<2304> ＣＳＳ 　　　　東Ｓ　　 +0.10 　 11/11　本決算　　　　7.82

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース