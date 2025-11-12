決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＳＢＧ、川重、ＪＸ金属 (11月11日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 ＳＵＭＣＯ <3436>
25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比91.6％減の21.7億円に大きく落ち込んだ。
▲No.6 アイコム <6820>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の44.6億円→30.8億円(前期は39億円)に30.9％下方修正し、一転して21.1％減益見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6525> コクサイエレ 東Ｐ -23.77 11/11 上期 -20.69
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ -16.40 11/11 3Q 25.21
<4092> 日本化 東Ｐ -15.74 11/11 上期 -42.58
<3436> ＳＵＭＣＯ 東Ｐ -14.77 11/11 3Q -91.64
<6707> サンケン 東Ｐ -11.19 11/11 上期 赤縮
<6820> アイコム 東Ｐ -10.31 11/11 上期 -31.38
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ -9.96 11/11 3Q -58.36
<6464> ツバキナカ 東Ｐ -9.52 11/11 3Q 赤転
<7867> タカラトミー 東Ｐ -8.69 11/11 上期 -0.55
<4974> タカラバイオ 東Ｐ -8.65 11/11 上期 赤転
<4112> 保土谷 東Ｐ -8.55 11/11 上期 -58.49
<5233> 太平洋セメ 東Ｐ -8.28 11/11 上期 -6.86
<5943> ノーリツ 東Ｐ -7.95 11/11 3Q 328.40
<6779> 日電波 東Ｐ -7.79 11/11 上期 -43.97
<7012> 川重 東Ｐ -7.43 11/11 上期 49.03
<4544> ＨＵグループ 東Ｐ -7.14 11/11 上期 黒転
<9755> 応用地質 東Ｐ -6.71 11/11 3Q -5.59
<2531> 宝ＨＬＤ 東Ｐ -6.63 11/11 上期 -33.85
<3443> 川田テク 東Ｐ -6.25 11/11 上期 -38.57
<9075> 福山運 東Ｐ -6.19 11/11 上期 -26.72
<6481> ＴＨＫ 東Ｐ -5.95 11/11 3Q -27.79
<6104> 芝浦機 東Ｐ -5.56 11/11 上期 -69.52
<5232> 住友大阪 東Ｐ -5.22 11/11 上期 99.29
<7734> 理計器 東Ｐ -4.99 11/11 上期 12.28
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ -4.72 11/11 上期 152.29
<5838> 楽天銀 東Ｐ -4.42 11/11 上期 55.32
<6638> ミマキエンジ 東Ｐ -4.28 11/11 上期 -12.89
<8600> トモニＨＤ 東Ｐ -4.28 11/11 上期 -21.49
<1885> 東亜建 東Ｐ -4.08 11/11 上期 20.24
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ -3.64 11/11 上期 0.44
<7438> コンドー 東Ｐ -3.63 11/11 上期 5.66
<9869> 加藤産 東Ｐ -3.34 11/11 本決算 -2.99
<268A> リガクＨＤ 東Ｐ -3.28 11/11 3Q -47.20
<5852> アーレスティ 東Ｐ -3.26 11/11 上期 黒転
<5989> エイチワン 東Ｐ -3.04 11/11 上期 -26.65
<8132> シナネンＨＤ 東Ｐ -2.71 11/11 上期 196.32
<6741> 日本信号 東Ｐ -2.70 11/11 上期 1.05
<5262> 日ヒュム 東Ｐ -2.63 11/11 上期 -8.31
<9310> トランシティ 東Ｐ -2.58 11/11 上期 -1.44
<1982> 日比谷設 東Ｐ -2.46 11/11 上期 11.80
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ -2.42 11/11 上期 2.86
<8088> 岩谷産 東Ｐ -2.36 11/11 上期 -12.78
<8337> 千葉興 東Ｐ -2.36 11/11 上期 16.00
<4931> 新日本製薬 東Ｐ -2.01 11/11 本決算 2.72
<4985> アース製薬 東Ｐ -1.87 11/11 3Q 23.21
<5541> 大平金 東Ｐ -1.84 11/11 上期 赤縮
<6459> 大和冷 東Ｐ -1.79 11/11 3Q -5.91
<8524> 北洋銀 東Ｐ -1.74 11/11 上期 56.17
<2871> ニチレイ 東Ｐ -1.66 11/11 上期 -9.06
<5036> ＪＢＳ 東Ｐ -1.59 11/11 本決算 11.23
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース