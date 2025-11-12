―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.4　ＳＵＭＣＯ <3436>
　25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比91.6％減の21.7億円に大きく落ち込んだ。

▲No.6　アイコム <6820>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の44.6億円→30.8億円(前期は39億円)に30.9％下方修正し、一転して21.1％減益見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6525> コクサイエレ 　東Ｐ 　 -23.77 　 11/11　　上期　　　-20.69
<6871> 日本マイクロ 　東Ｐ 　 -16.40 　 11/11　　　3Q　　　 25.21
<4092> 日本化 　　　　東Ｐ 　 -15.74 　 11/11　　上期　　　-42.58
<3436> ＳＵＭＣＯ 　　東Ｐ 　 -14.77 　 11/11　　　3Q　　　-91.64
<6707> サンケン 　　　東Ｐ 　 -11.19 　 11/11　　上期　　　　赤縮

<6820> アイコム 　　　東Ｐ 　 -10.31 　 11/11　　上期　　　-31.38
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 　東Ｐ　　 -9.96 　 11/11　　　3Q　　　-58.36
<6464> ツバキナカ 　　東Ｐ　　 -9.52 　 11/11　　　3Q　　　　赤転
<7867> タカラトミー 　東Ｐ　　 -8.69 　 11/11　　上期　　　 -0.55
<4974> タカラバイオ 　東Ｐ　　 -8.65 　 11/11　　上期　　　　赤転

<4112> 保土谷 　　　　東Ｐ　　 -8.55 　 11/11　　上期　　　-58.49
<5233> 太平洋セメ 　　東Ｐ　　 -8.28 　 11/11　　上期　　　 -6.86
<5943> ノーリツ 　　　東Ｐ　　 -7.95 　 11/11　　　3Q　　　328.40
<6779> 日電波 　　　　東Ｐ　　 -7.79 　 11/11　　上期　　　-43.97
<7012> 川重 　　　　　東Ｐ　　 -7.43 　 11/11　　上期　　　 49.03

<4544> ＨＵグループ 　東Ｐ　　 -7.14 　 11/11　　上期　　　　黒転
<9755> 応用地質 　　　東Ｐ　　 -6.71 　 11/11　　　3Q　　　 -5.59
<2531> 宝ＨＬＤ 　　　東Ｐ　　 -6.63 　 11/11　　上期　　　-33.85
<3443> 川田テク 　　　東Ｐ　　 -6.25 　 11/11　　上期　　　-38.57
<9075> 福山運 　　　　東Ｐ　　 -6.19 　 11/11　　上期　　　-26.72

<6481> ＴＨＫ 　　　　東Ｐ　　 -5.95 　 11/11　　　3Q　　　-27.79
<6104> 芝浦機 　　　　東Ｐ　　 -5.56 　 11/11　　上期　　　-69.52
<5232> 住友大阪 　　　東Ｐ　　 -5.22 　 11/11　　上期　　　 99.29
<7734> 理計器 　　　　東Ｐ　　 -4.99 　 11/11　　上期　　　 12.28
<9984> ＳＢＧ 　　　　東Ｐ　　 -4.72 　 11/11　　上期　　　152.29

<5838> 楽天銀 　　　　東Ｐ　　 -4.42 　 11/11　　上期　　　 55.32
<6638> ミマキエンジ 　東Ｐ　　 -4.28 　 11/11　　上期　　　-12.89
<8600> トモニＨＤ 　　東Ｐ　　 -4.28 　 11/11　　上期　　　-21.49
<1885> 東亜建 　　　　東Ｐ　　 -4.08 　 11/11　　上期　　　 20.24
<7550> ゼンショＨＤ 　東Ｐ　　 -3.64 　 11/11　　上期　　　　0.44

<7438> コンドー 　　　東Ｐ　　 -3.63 　 11/11　　上期　　　　5.66
<9869> 加藤産 　　　　東Ｐ　　 -3.34 　 11/11　本決算　　　 -2.99
<268A> リガクＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.28 　 11/11　　　3Q　　　-47.20
<5852> アーレスティ 　東Ｐ　　 -3.26 　 11/11　　上期　　　　黒転
<5989> エイチワン 　　東Ｐ　　 -3.04 　 11/11　　上期　　　-26.65

<8132> シナネンＨＤ 　東Ｐ　　 -2.71 　 11/11　　上期　　　196.32
<6741> 日本信号 　　　東Ｐ　　 -2.70 　 11/11　　上期　　　　1.05
<5262> 日ヒュム 　　　東Ｐ　　 -2.63 　 11/11　　上期　　　 -8.31
<9310> トランシティ 　東Ｐ　　 -2.58 　 11/11　　上期　　　 -1.44
<1982> 日比谷設 　　　東Ｐ　　 -2.46 　 11/11　　上期　　　 11.80

<5016> ＪＸ金属 　　　東Ｐ　　 -2.42 　 11/11　　上期　　　　2.86
<8088> 岩谷産 　　　　東Ｐ　　 -2.36 　 11/11　　上期　　　-12.78
<8337> 千葉興 　　　　東Ｐ　　 -2.36 　 11/11　　上期　　　 16.00
<4931> 新日本製薬 　　東Ｐ　　 -2.01 　 11/11　本決算　　　　2.72
<4985> アース製薬 　　東Ｐ　　 -1.87 　 11/11　　　3Q　　　 23.21

<5541> 大平金 　　　　東Ｐ　　 -1.84 　 11/11　　上期　　　　赤縮
<6459> 大和冷 　　　　東Ｐ　　 -1.79 　 11/11　　　3Q　　　 -5.91
<8524> 北洋銀 　　　　東Ｐ　　 -1.74 　 11/11　　上期　　　 56.17
<2871> ニチレイ 　　　東Ｐ　　 -1.66 　 11/11　　上期　　　 -9.06
<5036> ＪＢＳ 　　　　東Ｐ　　 -1.59 　 11/11　本決算　　　 11.23

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース