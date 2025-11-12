決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ソニーＧ、ネクソン、住友不 (11月11日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3103> ユニチカ 東Ｐ +37.56 11/11 上期 319.46
<6235> オプトラン 東Ｐ +15.33 11/11 3Q -62.86
<2607> 不二製油 東Ｐ +14.52 11/11 上期 198.03
<5288> アジアパイル 東Ｐ +13.97 11/11 上期 265.73
<1963> 日揮ＨＤ 東Ｐ +11.55 11/11 上期 9.24
<5706> 三井金属 東Ｐ +11.49 11/11 上期 1.96
<1871> ピーエス 東Ｐ +9.95 11/11 上期 18.51
<9438> ＭＴＩ 東Ｐ +9.88 11/11 本決算 9.02
<3659> ネクソン 東Ｐ +9.82 11/11 3Q -21.10
<6800> ヨコオ 東Ｐ +8.87 11/11 上期 22.27
<7246> プレス工 東Ｐ +8.79 11/11 上期 4.37
<6758> ソニーＧ 東Ｐ +8.71 11/11 上期 18.91
<1801> 大成建 東Ｐ +8.23 11/11 上期 68.67
<2980> ＳＲＥＨＤ 東Ｐ +7.70 11/11 上期 -84.52
<2181> パーソルＨＤ 東Ｐ +7.61 11/11 上期 12.37
<7864> フジシール 東Ｐ +7.53 11/11 上期 39.89
<9435> 光通信 東Ｐ +7.48 11/11 上期 27.57
<8830> 住友不 東Ｐ +7.44 11/11 上期 4.95
<7350> おきなわＦＧ 東Ｐ +7.39 11/11 上期 41.19
<9729> トーカイ 東Ｐ +7.36 11/11 上期 19.96
<7294> ヨロズ 東Ｐ +6.93 11/11 上期 黒転
<1852> 浅沼組 東Ｐ +6.62 11/11 上期 50.94
<7944> ローランド 東Ｐ +6.27 11/11 3Q 10.41
<1812> 鹿島 東Ｐ +5.79 11/11 上期 115.24
<3679> じげん 東Ｐ +5.62 11/11 上期 4.31
<3656> ＫＬａｂ 東Ｐ +5.29 11/11 3Q 赤縮
<2503> キリンＨＤ 東Ｐ +5.05 11/11 3Q 7.25
<2108> 甜菜糖 東Ｐ +4.63 11/11 上期 -64.30
<4072> 電算システム 東Ｐ +4.61 11/11 3Q 74.48
<2264> 森永乳 東Ｐ +4.59 11/11 上期 27.26
<7628> オーハシテク 東Ｐ +4.50 11/11 上期 17.58
<3360> シップＨＤ 東Ｐ +4.43 11/11 上期 3.66
<6383> ダイフク 東Ｐ +4.18 11/11 3Q －
<4272> 日化薬 東Ｐ +4.07 11/11 上期 -7.05
<9005> 東急 東Ｐ +3.94 11/11 上期 5.59
<8219> 青山商 東Ｐ +3.89 11/11 上期 -42.66
<5019> 出光興産 東Ｐ +3.84 11/11 上期 -71.76
<5393> ニチアス 東Ｐ +3.56 11/11 上期 -11.01
<5711> 三菱マ 東Ｐ +3.35 11/11 上期 -32.97
<6986> 双葉電 東Ｐ +3.18 11/11 上期 赤拡
<9336> 大栄環境 東Ｐ +3.15 11/11 上期 -11.11
<2587> サントリＢＦ 東Ｐ +3.04 11/11 3Q -10.43
<5351> 品川リフラ 東Ｐ +2.92 11/11 上期 3.68
<4574> 大幸薬品 東Ｐ +2.84 11/11 3Q -53.90
<8050> セイコーＧ 東Ｐ +2.71 11/11 上期 35.57
<4967> 小林製薬 東Ｐ +2.66 11/11 3Q -27.85
<5021> コスモＨＤ 東Ｐ +2.61 11/11 上期 -9.49
<9409> テレ朝ＨＤ 東Ｐ +2.46 11/11 上期 92.53
<3315> 日本コークス 東Ｐ +2.13 11/11 上期 黒転
<3964> オークネット 東Ｐ +2.00 11/11 3Q 40.75
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース