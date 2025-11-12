―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月10日から11日の決算発表を経て12日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3103> ユニチカ 　　　東Ｐ 　 +37.56 　 11/11　　上期　　　319.46
<6235> オプトラン 　　東Ｐ 　 +15.33 　 11/11　　　3Q　　　-62.86
<2607> 不二製油 　　　東Ｐ 　 +14.52 　 11/11　　上期　　　198.03
<5288> アジアパイル 　東Ｐ 　 +13.97 　 11/11　　上期　　　265.73
<1963> 日揮ＨＤ 　　　東Ｐ 　 +11.55 　 11/11　　上期　　　　9.24

<5706> 三井金属 　　　東Ｐ 　 +11.49 　 11/11　　上期　　　　1.96
<1871> ピーエス 　　　東Ｐ　　 +9.95 　 11/11　　上期　　　 18.51
<9438> ＭＴＩ 　　　　東Ｐ　　 +9.88 　 11/11　本決算　　　　9.02
<3659> ネクソン 　　　東Ｐ　　 +9.82 　 11/11　　　3Q　　　-21.10
<6800> ヨコオ 　　　　東Ｐ　　 +8.87 　 11/11　　上期　　　 22.27

<7246> プレス工 　　　東Ｐ　　 +8.79 　 11/11　　上期　　　　4.37
<6758> ソニーＧ 　　　東Ｐ　　 +8.71 　 11/11　　上期　　　 18.91
<1801> 大成建 　　　　東Ｐ　　 +8.23 　 11/11　　上期　　　 68.67
<2980> ＳＲＥＨＤ 　　東Ｐ　　 +7.70 　 11/11　　上期　　　-84.52
<2181> パーソルＨＤ 　東Ｐ　　 +7.61 　 11/11　　上期　　　 12.37

<7864> フジシール 　　東Ｐ　　 +7.53 　 11/11　　上期　　　 39.89
<9435> 光通信 　　　　東Ｐ　　 +7.48 　 11/11　　上期　　　 27.57
<8830> 住友不 　　　　東Ｐ　　 +7.44 　 11/11　　上期　　　　4.95
<7350> おきなわＦＧ 　東Ｐ　　 +7.39 　 11/11　　上期　　　 41.19
<9729> トーカイ 　　　東Ｐ　　 +7.36 　 11/11　　上期　　　 19.96

<7294> ヨロズ 　　　　東Ｐ　　 +6.93 　 11/11　　上期　　　　黒転
<1852> 浅沼組 　　　　東Ｐ　　 +6.62 　 11/11　　上期　　　 50.94
<7944> ローランド 　　東Ｐ　　 +6.27 　 11/11　　　3Q　　　 10.41
<1812> 鹿島 　　　　　東Ｐ　　 +5.79 　 11/11　　上期　　　115.24
<3679> じげん 　　　　東Ｐ　　 +5.62 　 11/11　　上期　　　　4.31

<3656> ＫＬａｂ 　　　東Ｐ　　 +5.29 　 11/11　　　3Q　　　　赤縮
<2503> キリンＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.05 　 11/11　　　3Q　　　　7.25
<2108> 甜菜糖 　　　　東Ｐ　　 +4.63 　 11/11　　上期　　　-64.30
<4072> 電算システム 　東Ｐ　　 +4.61 　 11/11　　　3Q　　　 74.48
<2264> 森永乳 　　　　東Ｐ　　 +4.59 　 11/11　　上期　　　 27.26

<7628> オーハシテク 　東Ｐ　　 +4.50 　 11/11　　上期　　　 17.58
<3360> シップＨＤ 　　東Ｐ　　 +4.43 　 11/11　　上期　　　　3.66
<6383> ダイフク 　　　東Ｐ　　 +4.18 　 11/11　　　3Q　　　　　－
<4272> 日化薬 　　　　東Ｐ　　 +4.07 　 11/11　　上期　　　 -7.05
<9005> 東急 　　　　　東Ｐ　　 +3.94 　 11/11　　上期　　　　5.59

<8219> 青山商 　　　　東Ｐ　　 +3.89 　 11/11　　上期　　　-42.66
<5019> 出光興産 　　　東Ｐ　　 +3.84 　 11/11　　上期　　　-71.76
<5393> ニチアス 　　　東Ｐ　　 +3.56 　 11/11　　上期　　　-11.01
<5711> 三菱マ 　　　　東Ｐ　　 +3.35 　 11/11　　上期　　　-32.97
<6986> 双葉電 　　　　東Ｐ　　 +3.18 　 11/11　　上期　　　　赤拡

<9336> 大栄環境 　　　東Ｐ　　 +3.15 　 11/11　　上期　　　-11.11
<2587> サントリＢＦ 　東Ｐ　　 +3.04 　 11/11　　　3Q　　　-10.43
<5351> 品川リフラ 　　東Ｐ　　 +2.92 　 11/11　　上期　　　　3.68
<4574> 大幸薬品 　　　東Ｐ　　 +2.84 　 11/11　　　3Q　　　-53.90
<8050> セイコーＧ 　　東Ｐ　　 +2.71 　 11/11　　上期　　　 35.57

<4967> 小林製薬 　　　東Ｐ　　 +2.66 　 11/11　　　3Q　　　-27.85
<5021> コスモＨＤ 　　東Ｐ　　 +2.61 　 11/11　　上期　　　 -9.49
<9409> テレ朝ＨＤ 　　東Ｐ　　 +2.46 　 11/11　　上期　　　 92.53
<3315> 日本コークス 　東Ｐ　　 +2.13 　 11/11　　上期　　　　黒転
<3964> オークネット 　東Ｐ　　 +2.00 　 11/11　　　3Q　　　 40.75

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした12日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース