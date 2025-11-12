モテるのに彼氏が全然できない…。男性から“選ばれない女性”の共通点
優しくて気が利く、見た目も清潔感があるのに、なぜか恋が進展しない。そんなモテるのに彼氏ができない女性、あなたの周りにもいませんか？実はそこには、そんな男性から“選ばれない女性”に共通する心理的なパターンがあるんです。
完璧すぎて“スキ”がない
いつも笑顔で仕事もできて、自立している。そんな女性は男性からの好感度も高いですが、同時に「自分なんて相手にされなそう」と距離を取られがち。完璧さより、「ちょっと抜けてる」「意外と方向オンチ」など、自然な“スキ”を見せる方が男性から親近感を持たれやすいんです。
自分を“いい人ポジション”に置きがち
気配り上手な女性ほど、相手を優先して自分の意見や感情を後回しにしがち。でも、何でも受け入れる“いい人ポジション”は、男性から恋愛対象から外されることもあります。「実はこう思ってたんだ」と素直に伝えることも、男性と関係を深める大切なポイントです。
“自分磨き”自体が目的になっている
メイク、ファッション、ボディメイクなど、自分をより良く見せるために自分磨きを頑張るのは素敵なこと。でも、それがいつの間にか「磨くこと自体が目的」になってしまうと、モテない原因になってしまうことがあります。男性は“執着して頑張ってる姿”より、“好きなことを楽しんでいる姿”の方に惹かれるものだからです。
モテるのに恋が実らないのは、“魅力が足りない”からではなく、“見せ方の方向”がズレているだけかも。「モテそうな女」より「一緒にいたい女」をめざすように方向転換するだけでも、恋の流れは驚くほど変わりますよ。
