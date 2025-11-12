¸ÅÂå¤«¤é¤¢¤Ã¤¿Éð´ï¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï½Æ·âÈÈ¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤òÃÎ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¡ÊÆ
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤Ç²áµî1Ç¯´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Ìô¤¤ç¤¦¤ä¶§´ï¤Ë²¥¤ê½ñ¤¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÊÆ°åÎÅÊÝ¸±Âç¼ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë»¦³²»ö·ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Çµ¯¤¤¿¥«¥È¥ê¥Ã¥¯³Ø¹»½±·â»ö·ï¡¢¤µ¤é¤Ë9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÊÝ¼é·Ï³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á½Æ·â»ö·ï¤ä¥À¥é¥¹¤Î°ÜÌ±»ÜÀß¤Ç¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»ö·ï¤Î½Æ·âÈÈ¤â¼«Ê¬¤ÎÃÆÌô¤ä½Æ´ï¤ËÊ¸²½Åª¡¦À¯¼£Åª¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÍ«Î¸¤¹¤Ù¤·¹¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÁÜºº´±¤¬ÈÈ¿Í¤ÎÆ°µ¡¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢²á·ãÇÉ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢²¾¤Ë¼«Ê¬¤¬¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë»àË´¤·¤¿¤ê¡¢Æ¨ÁöÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò³Î¼Â¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ÖÊª¸ì¡×¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÍýÀï
½é´ü¤ÎÀïÁè¤Ï¼ç¤ËÇòÊ¼Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÉð´ï¤Î¼ïÎà¤¬Áý¤¨¡¢ÅêÀÐ´ï¡¢ÀÐµÝ¡¢·õ¤Ê¤É¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉð´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÁê¼ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë´·½¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
½Æ´ï»Ë²È¤Î¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ó¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éð´ï¤äÃÆÌô¤Ë½ñ¤«¤ì¤ë¡Ê¹ï¤Þ¤ì¤ë¡ËÊ¸»úÎó¤Ï¡¢¤½¤Î½êÍ¼Ô¸þ¤±¤Î¸Ä¿Í²½¡¢Àï¤¦Áê¼ê¸þ¤±¤Î¸Ä¿Í²½¡¢¤½¤·¤ÆÂè»°¼Ô¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¸Ä¿Í²½¤Î3¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÈÈºáÁÜºº¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
¥Õ¥ì¥Ó¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤ä¥í¡¼¥Þ¿Í¤Ï¡¢Ìð¤Ê¤É¤ÎÅê¼ÍÊª¤Ë¸ÀÍÕ¤äµ¹æ¤òÄ¦¤Ã¤¿¤ê¡¢½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡ËÅêÀÐ´ïÍÑ¤ÎÃÆ¤â¼«¤éÃòÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¤³¤Î´·½¬¤Ïµª¸µÁ°400Ç¯¤´¤í¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤ÈÂ¾¿Í¤Î¤â¤Î¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÅê¼ÍÊª¤Ëµ¹æ¤ä¸ÀÍÕ¤ò¹ï¤à¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤äµ¹æ¤ò»È¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÄ©È¯¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤Ó¤´ó¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ»þ¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤äµ¹æ¤Ï¹ñ²È¤Î°Ò¿®¤òÉ½¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°Âç³Ø½Æ´ï¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤ë¥Õ¥ì¥Ó¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¡¢¿õ¼´¹ñ¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿ÇúÃÆ¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¡Öouch¡ÊÄË¤¤¤¾¡ª¡Ë¡×¤ä¡Öcatch¡Ê¤³¤ì¤Ç¤â¤¯¤é¤¨¡ª¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸½Â¸¤¹¤ë°äÊª¤ä¼Ì¿¿¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À·ë¶É¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÅê¼ÍÊª¤ÏÃåÃÆ»þ¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼ê¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥Õ¥ì¥Ó¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÁÜºº´±¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÀë¸ÀÊ¸¡Ê¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡Ë¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÂÀ×¤òÀººº¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÆÌô¤ä½Æ´ï¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤òÃµ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬¥À¥é¥¹¤Î°ÜÌ±´ØÏ¢»ÜÀß¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢ÁÜºº´±¤¿¤Á¤Ï½±·â¤ÎÆ°µ¡¤òÃµ¤ëºÝ¡¢ÃÆÌô¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Î¥«¥·¥å¡¦¥Ñ¥Æ¥ëÄ¹´±¤¬¸ø³«¤·¤¿ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾Úµò¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¥¤¥ó¥¯¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Ìô¤¤ç¤¦¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Æ¥ëÄ¹´±¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¡¢¡ÖÁÜºº¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤À¤¬¡¢¤³¤Î½±·â¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï»×ÁÛÅª¤ÊÆ°µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾Úµò¤Î½é´ü¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë°Ì¾
ÃÆÌô¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤Ï¡¢ÃÆÁÒ¤ä½ÆËÜÂÎ¤Ë¹ï°õ¤äÌÃÊ¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÃÆÌô¤ÎÌô¤¤ç¤¦¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¸½¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥¦¥§¥º¥ê¥¢¥óÂç³Ø¤ÎÀ¯¼£³Ø¶µ¼ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥é¥È¥é¥ó¥É»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂæÆ¬¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¹Ô°Ù¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¹¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢11Ç¯¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÇÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ¤ËÆ°µ¡¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥Í¥·¥å¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ó¥¯¼õ·º¼Ô¤¬70¿Í°Ê¾å¤ò»¦³²¤·¤¿»ö·ï¤À¤È¥é¥È¥é¥ó¥É»á¤Ï¸ì¤ë¡£¥Ö¥ì¥¤¥Ó¥¯¼õ·º¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ë¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¹ï¤ß¡¢Éð´ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ó¤ä¥È¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ËÌ²¤¿ÀÏÃ¤Î¿À¡¹¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ó¥¯¼õ·º¼Ô¤Î¼êË¡¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ÆÍð¼Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¸ÀµÚ¤µ¤ì¡¢ÌÏÊï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¥é¥È¥é¥ó¥É»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¤½¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢19Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿µÔ»¦»ö·ï¤ä¡¢22Ç¯¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¤Î¿©ÎÁÉÊÅ¹¤Çµ¯¤¤¿½ÆÍð¼Í»ö·ï¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Î»ö·ï¤Ç¤â¡¢ÈÈ¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿½Æ¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥Ó¥¯¼õ·º¼Ô¤Î»×ÁÛ¤¬¼ê½ñ¤¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿24Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅ´ØÏ¢´ë¶È¤ÎCEO¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¸½¾ì¤«¤é9¥ß¥êÃÆ¤ÎÌô¤¤ç¤¦3¸Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ödelay¡ÊÃÙ¤é¤»¤ë¡Ë¡×¡Ödeny¡ÊµñÈÝ¤¹¤ë¡Ë¡×¡Ödepose¡ÊÄÉ¤¤Íî¤È¤¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°åÎÅÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬Êä½þÈÏ°ÏÆâ¤ÎÀÁµá¤ò¿³ºº¤¹¤ëºÝ¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¸ì¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥È¥é¥ó¥É»á¤¬ÃÆÌô¤ÎÌô¤¤ç¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»ö·ï°Ê¹ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËºÇ¶á¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯°Å»¦»ö·ï¤ÎÄ¾¸å¡¢ÁÜººÅö¶É¤¬¡Ö¤ª¤¤¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¡ª¡¡¼õ¤±¼è¤ì¡ª¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿Ìô¤¤ç¤¦¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÊ£¿ô¤ÎÌô¤¤ç¤¦¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÊ¸²½¤Ø¤Î·¹ÅÝ¤ò¼¨¤¹¥ß¡¼¥à¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ä¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¥é¥È¥é¥ó¥É»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¾¤Î»¦¿Í¼Ô¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÏÊï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×ÁÛ¤ò¹¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×