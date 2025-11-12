彼こそ手放しちゃダメ。逃したら損な「大当たり男性」の特徴
付き合う男性を選ぶ際、結婚を意識しながらという女性は少なくないと思います。そこで今回は、逃したら損な「大当たり男性」の特徴を紹介。出会いの季節だからこそ、ぜひ覚えておきましょう。
｜後輩や部下に慕われている
後輩や部下に慕われている男性は言わずもがな優良物件です。上司や先輩に気に入られる方が出世できそうなイメージがありますが、後輩や部下に慕われている男性の方がいざ出世した時、ついてくれる部下がいるということ。つまり、より成功する道筋が見えているということ。なので、気になる男性がいるなら、「上と下のどっちに好かれる？」と聞いてみましょう。
｜清潔感はあるけど、あまりお洒落でない
清潔感はあるけど、あまりお洒落でない人も隠れた優良物件。付き合うならお洒落に気を遣う人の方が刺激もあって楽しいでしょうが、結婚するなら話は別。自分のお洒落に投資する男性は、男性自身に経済力がない限り結婚においては生活面の足かせになることがあります。
｜交友関係が狭い
交友関係が狭い人も逃したら損する大当たり男性。友達が多い方が楽しく付き合えそうですが、結婚したら交友関係が広い男性の場合、子供がいても関係なく付き合いを優先します。ワンオペ育児のリスクを回避するためにも、リアルに生活を重視できる男性を選ぶべきでしょう。
｜自慢話をしない
大当たり男性の条件に自慢話をしないことも挙げられます。男性は、好きな女性を射止めるために、自分のアピールを欠かしません。もちろんその中には事実もありますが、見栄も含まれている可能性があります。やたらと自慢話が多いと、交際後に「話が違う！」ということが起こるかも知れません。
意中の男性に今回紹介した内容が当てはまっていたら、逃してはいけない大当たり男性と言えます。結婚を見据えているなら、他の女性に取られてしまう前で確実にゲットしてくださいね。
