老けて見える原因は“肩甲骨周りの弱体化”？大人世代こそ鍛えるべき「筋肉」とは？
「最近、なんだか背中が丸くなった気がする」「鏡に映る姿が疲れて見える」といった悩みを感じているなら、原因は“肩甲骨まわりの筋肉”が弱っているせいかもしれません。デスクワークやスマホ操作で肩が内に入り、肩甲骨の可動域が狭くなると、姿勢が崩れ、見た目年齢まで上がってしまうことも。そこで今回は、背中の“若返り筋”を目覚めさせる簡単エクササイズ【ローイング】のやり方と効果を紹介します。
姿勢が崩れると“老け見え”が加速する
年齢を重ねると、筋肉の衰えは顔よりも先に「背中」に出るもの。肩甲骨まわりの筋肉が弱まると、背中が丸くなり、首が前に出て猫背姿勢に。この姿勢の乱れが、顔のたるみや二重あご、疲れた印象につながるのです。
ローイング
（１）床にあぐらをかき、両腕を床と水平に前につきだして手のひらを下へ向ける
（２）手のひらを上に向けながら、両腕をゆっくり５秒程かけて肩甲骨を寄せるように引き下げる
▲肩甲骨を背中の中心へ引き寄せていくイメージです
この腕の屈伸運動を“１日あたり５回を目標”に繰り返し実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためにも、腕を引き下げる時に肩をすくめないように注意しましょう。
肩甲骨を動かすと“全身が変わる”
肩甲骨を動かすことで、背中だけでなく全身にうれしい変化が。血流やリンパの流れが良くなり、代謝が上がることで冷えやむくみの改善にもつながります。また、姿勢が整うと、洋服もきれいに着こなせるようになり、“細見え”まで叶います。「なんだか若く見えるね」と言われるためにも、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
