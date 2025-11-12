いつの間にか10kg以上の減量に成功。生活習慣を見直すだけ【簡単痩せルール】３つ
「最近太りやすくなってきたかも…」と感じているなら、日常生活の見直しにきちんと取り組むことが大切。そこで参考にしたいのが、gugudanの元メンバーミナが実践した【簡単痩せルーティン】です。実際ミナは３つの痩せ習慣を実践することで、いつの間にか10kg以上の減量に成功したことを明かしています。
１日３食の中で“食事量をコントロール”する
１日３食しっかり食べることを基本にしていたミナが重視していたのが「食事ごとの摂取量」。朝、昼、晩ときちんと食事量をコントロールすることでダイエット効果UPを狙いました。その内容は栄養バランスを考慮しながら「朝食は１日の中でも一番豪華にして、昼食は朝食よりも少し軽めに、夜は１日の中で最も量を少なくして質素に」というもの。“あとは寝るだけ”という夜に１日の摂取カロリー総量を調整するという、まさにダイエットの王道とも言える食事ルールです。
飲み物で“余計なカロリー”を摂らない
炭酸飲料が大好きなミナですが、ダイエットを決意してからは炭酸飲料の代わりにまずはブラックコーヒーを飲むことにしたそう。ですが、カフェインの摂取量も気になりだしてからは、ブラックコーヒーの代わりに満腹感も得られる炭酸水を飲むようになりました。炭酸水には血行を促進し新陳代謝をアップさせる効果の他、疲労回復やデトックスなどダイエットにおいても嬉しい効果を期待できます。
とにかく“歩く時間”を増やす
韓国のアイドルと言えば激しいダンスレッスンが付き物ですが、ダイエット期間中はハードなダンスレッスンに加えてジムでも運動。さらに「とにかく歩き回っていた」とミナは振り返っています。しかもミナの場合、１〜２駅歩く、30分〜１時間のウォーキングといった軽度なものではなく、「とにかく長い時間、長距離を歩きまくる」ことを心がけていたそう。そういったダイエットへの強い決意と習慣化する実践力も見習いたいポイントです。
このようにミナが実践した３つの痩せルーティンはいずれも簡単な内容と言えますし、食べ過ぎや運動不足を感じたときの調整にも役立ちます。長い目で見て体型キープや減量に役立つので、ぜひ日常生活を見直しする際の参考にしてみてくださいね。
