Snow Man岩本照、ドルチェ＆ガッバーナアンバサダー就任後初イベント 総額150万円超えアイテム着用で登場
【モデルプレス＝2025/11/12】Snow Manの岩本照が11月12日、ドルチェ＆ガッバーナ銀座店にて開催された「DOLCE&GABBANA Holiday Season Celebration」に出席。同ブランドのアンバサダーに就任後、初めてのイベント登場となった。
【写真】岩本照、鍛え抜いた背筋がすごい
ホリデーシーズンの到来を祝し、同ブランドのジャパンアンバサダーである岩本がドルチェ＆ガッバーナ銀座店に登場。10月30日にアンバサダーへの就任を発表してから初めてのイベントとなり、総額150万円を超えるアイテムを身にまとって圧巻のオーラを見せた。
岩本は、「『ジャパンアンバサダーに決まったよ』っていうお話をいただいたときに、その日の夜に家族に『決まったよ』って話をしたらもう飛び跳ねて喜んでくれて」とアンバサダーへの就任に喜び「今この姿を1番喜んでくれるのは家族かな」「嬉しいです」とにっこり。コーディネートのポイントを聞かれると、胸元のブローチを気に入っていることを答えつつ「誕生石でもエメラルドで緑のものがあって、この緑が個人的には可愛い」と5月生まれである岩本の誕生石がエメラルドであることに触れ、説明していた。
なお、岩本は今年9月にミラノで行われたドルチェ＆ガッバーナのファッションショーにも出席。日本および世界中の熱心なファンやファッション愛好者を魅了し、ブランドとの強いシナジーを生み出していた。
ドルチェ＆ガッバーナジャパン株式会社は、2025年のホリデーコレクションを発売し、ホリデーシーズンをスタートさせた。新たに発売となる「ドルチェ＆ガッバーナHOLIDAY COLLECTION 2025」は、1960年代のエッセンスと現代のスタイルが融合した、構築的なラインが特徴。シルバーのブロケードやクリスタルが洋服やアクセサリーに輝きを加え、繊細な煌めきがホリデーシーズンのひとときを華やかに彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】岩本照、鍛え抜いた背筋がすごい
◆岩本照、銀座店にアンバサダー就任後初登場
ホリデーシーズンの到来を祝し、同ブランドのジャパンアンバサダーである岩本がドルチェ＆ガッバーナ銀座店に登場。10月30日にアンバサダーへの就任を発表してから初めてのイベントとなり、総額150万円を超えるアイテムを身にまとって圧巻のオーラを見せた。
なお、岩本は今年9月にミラノで行われたドルチェ＆ガッバーナのファッションショーにも出席。日本および世界中の熱心なファンやファッション愛好者を魅了し、ブランドとの強いシナジーを生み出していた。
◆ドルチェ＆ガッバーナHOLIDAY COLLECTION 2025
ドルチェ＆ガッバーナジャパン株式会社は、2025年のホリデーコレクションを発売し、ホリデーシーズンをスタートさせた。新たに発売となる「ドルチェ＆ガッバーナHOLIDAY COLLECTION 2025」は、1960年代のエッセンスと現代のスタイルが融合した、構築的なラインが特徴。シルバーのブロケードやクリスタルが洋服やアクセサリーに輝きを加え、繊細な煌めきがホリデーシーズンのひとときを華やかに彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】