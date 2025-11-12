「きちんと感も出る」「大活躍の予感！」【ユニクロ】40代ママ愛用♡「チェック柄アイテム」

トラッドテイストなコーデの人気が高まっている今シーズンは、秋冬になじむチェック柄のアイテムがいつにも増して頼りになる予感。そこで今回は、40代のおしゃれママ@ma_anmiさんが愛用する【ユニクロ】のチェック柄ジャケットとシャツに注目。外しすぎ感なく着映えを狙えて、着慣れたコーデの鮮度UPにひと役買ってくれるかも！

女性らしさを香らせる本格派のテーラードジャケット

【ユニクロ】「ツイードテーラードジャケット」\7,990（税込・セール価格）

ウールブレンド素材を使用し、本格的なディテールにもこだわったテーラードジャケット。肩にパッドを入れてかっちりとさせたフォルムと目の細かなチェック柄が、コーデにプラスワンでクラシカルな雰囲気を演出します。ウエストがわずかにシェイプしたシルエットによってハンサムに寄りすぎず、女性らしい印象で着こなせそうなのがGOOD。

ティアードスカートの甘さを中和しトラッドな印象へ

グレーをGETした@ma_anmiさんは「きちんと感も出る」と、ティアードスカートとのフェミニンコーデにプラスワン。ふわりとボリューミーなスカートの甘さをジャケットの直線的なラインが中和し、品のあるトラッドなテイストへ着地させてくれます。小さめのチェックと落ち着いた配色のおかげで柄の主張が控えめなので、柄物は苦手という人もぜひ試してみて。

起毛素材に大ぶりチェックが華やかに映えるシャツ

【ユニクロ】「フランネルチェックシャツ」\3,990（税込）

バリエーション豊富に持っておきたいシャツも、コーデのアクセントにしやすいチェック柄が1枚あると重宝しそう。こちらは起毛感のある素材に、大きめのチェック柄が華やか。肩の力の抜けた程よいオーバーシルエットは1枚でも羽織でも着回しやすく、一点投入でこなれ感を高めてくれそうです。

ニュアンス感のあるチェック柄を品よくアクセントに

@ma_anmiさんも「大活躍の予感」というチェックシャツを、プリントTシャツの上からレイヤード。明るいブルーのジーンズとのワンツーコーデに、シャツが秋冬らしい色の深みを足してくれます。境界をはっきりとさせず、色の濃淡で表現されたチェック柄はニュアンス感があり、大人っぽく上品な印象も感じられそう。本格的な冬にはコートの下からちらりと覗かせれば、物足りなさもカバーできるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ