【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川豊氏コラム】山下美夢有の強みは「崩れないスイング」…「ゴルフは飛距離ではない」を改めて教えてくれた

マオタイ・シンガポールオープンに出場していた浅地洋佑がプレーオフを制して優勝しました。男子プロの海外での活躍は本当にうれしいニュースです。

前週の国内ツアーは、男女とも最終日が降雨によるコースコンディション不良のため中止になり、男子は3日目単独トップの杉浦悠太がツアー3勝目を挙げた。日米共催大会の女子は3日目に首位タイで並んでいた畑岡奈紗がルーキーの荒木優奈をプレーオフで下し、米女子ツアー7勝目を飾りました。

ゴルフは屋外競技ですから、何が起こるか分かりません。最近はクマも出るので対策が重視されています。

「備える」という点では、天気予報の確認がツアープロの日課です。気温や降雨、風の強弱や向きのチェックは最低限の「仕事」。今はインターネットでゴルフ場ごとの天気、風向き、風速、気温、雨量などが分かるので便利です。

「天候」はゴルフのスコアを左右する重要なファクターです。雨量によってはドライバーの飛距離は落ちるし、グリーンの止まり具合やスピードにも影響する。風も飛距離や方向性を狂わせます。天気の変わり目には、よく逆の風が吹くので、練習日にはいろんな番手で打っておくと、いざというとき焦らない。コース状態が大きく変わるようなら、クラブセッティングも考えなければなりません。

準備を念入りに行うのは、不安要素をなるべく消しておきたいこともあるのですが、初めてプレーするコースでは「準備」の重要度がより高くなります。

例えば、全英オープンに出場が決まった選手は、先輩たちの助言などからフェアウエーの硬さに対応するためウエッジやアイアンのバンスを削ります。私も経験しましたが、実際にプレーすると、その硬さに戸惑います。

「孫子」は言います。

「彼を知り己を知れば百戦殆からず」とは、コース（彼）を知り、自分（己）の技術を認識して対処する。「天を知り地を知れば勝乃ち窮まらず」とは、気候とコースを知っていれば勝利は決まったようなものと、私は解釈しています。

「勝利は決まった」とまでは言いませんが、気候とコースが分かれば戦い方が見えてくるし、戦略も立てやすいことは間違いありません。

今年7月の明治安田レディスは水曜日にコース内にクマが現れ、騒動になりました。結局、54ホールに短縮、無観客で開催されました。舞台の仙台クラシックGCで女子の大会が行われるのは23年ぶりですから、コースを熟知している選手はほとんどいません。米女子ツアーで戦う勝みなみは、ホステスプロのため強行日程で出場。会場入りが遅く、クマ騒動もあって練習できず予選落ちし、練習ラウンドの重要性を痛感したという。準備を怠れば厳しい結果が待っているという、いい教訓になったでしょう。

（羽川豊／プロゴルファー）