【鈴村裕輔氏コラム】佐々木麟太郎が日米両球界に与えるこれだけの影響…世代トップ選手の米大学進学は日本初

現在、大リーグでは30球団が所在する米国とカナダ、米国の自治連邦区であるプエルトリコおよび独立リーグの選手がドラフトでの指名の対象となっている。

だが、2025年の開幕日時点でロースターに16カ国・地域から登録された、米、カナダなど3つの国・地域以外の236人の選手については、制度の発足以来、ドラフトの対象外のままである。

従って、ある球団がこれらの国や地域の選手を獲得しようとすれば、個別の交渉を行わなければならない。

日本をはじめ、韓国や台湾のプロ野球界でも行われている入札制度は、各球団が個別の交渉を行う典型例である。

ここに各球団が選手会との交渉の席で国際ドラフトの導入案を提起してきた理由の一つがある。

世界中の野球界の有望選手が指名可能になることでドラフトの対象となる候補選手の数が増え、その分だけ選手一人一人の希少性を下げる。

この場合、個別の交渉に比べ、選手の獲得に必要な金銭の支出を抑えられると考えられている。

一方、特にドラフトの指名対象の選手たちにとってみれば、競争相手が増えることになる。選手登録枠の拡大がない限り、ドラフトで指名されたとしてもマイナー・リーグから大リーグに昇格する機会が失われかねない。

また、入札制度の対象となっていない中南米の選手たちにとっては、ドラフトの上位で指名されれば多額の契約金を得られるかもしれないものの、下位指名の場合は現在よりも少ない金額しか手にできない可能性がある。

前回の労使交渉の際にドミニカ共和国出身のフェルナンド・タティス・ジュニア（パドレス）が「ドミニカ共和国やカリブ海各国の野球が壊滅する」と国際ドラフトに強く反対したのも、こうした事情が背景にある。

相手が最も嫌がる条件を提示し、自らに有利な結果を手にするのは、交渉の基本である。

21年にロックアウトが起きたのも、経営者側が国際ドラフトの導入を主張し、選手会が受け入れを拒否し続けたことが一因であった。

しかも、これまで経営者側は交渉ごとに年俸総額制と国際ドラフトを使い分けることで、ぜいたく税の対象となる年俸総額の基準額や選手の最低年俸の引き上げ率を抑えてきた。

果たしてこれから本格化する労使協定の改定では、経営者がいずれの条件を示すのか、選手会が年俸総額制を拒むために国際ドラフト問題で譲歩するのか、あるいは労使ともに妥協するのか、交渉の行方が注目される。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）