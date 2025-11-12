【大相撲 人気力士丸わかり名鑑】

【人気力士丸わかり名鑑】日翔志英忠の紆余曲折、遠回り、挫折…山あり谷ありの壮絶相撲人生

欧勝海成矢

（24歳・鳴門部屋・前頭16枚目）

石川県の同郷、横綱大の里の1年後輩で、少年時代は地元の相撲道場で切磋琢磨。中学、高校と大の里と同じ道を歩み、高卒で鳴戸部屋に入門した。

「当時はまだ線が細かったが、センスとパワーは抜群。前相撲からわずか1年で幕下に出世した。ただ、肝心の肉体が出力についてこれず、入門2年目に左足首を負傷し、さらに左肩の靱帯を部分断裂。療養を余儀なくされ、2022年には序二段まで降格した。最近はようやく体ができてきたが、ケガがなければとっくに幕内で活躍していたはずです」（若手親方）

特徴は正攻法の四つ相撲。親方衆も「今どき珍しい本格派」と口を揃える。

「例えば大の里も四つ相撲がベースだが、押し相撲もできるし、差してから組まずに一気に前に出るなど、まわしにはこだわらない。欧勝海は差した上できちんとまわしを取って引き付けて攻める。腕力があるので引き付ける力も強く、めったなことでは切られない。純粋な四つ相撲を取るのは、今の関取では十両の朝乃山、平幕の若元春くらいでしょう」（前出の親方）

性格は温厚で穏やかともっぱらで、大の銭湯好き。近年はサウナブームだが、実家が銭湯ということもあってか、ゆっくりと長湯するのが好きだという。当面の目標は「横綱と対戦する地位への出世」。先輩の大の里と本場所で当たる日を待ち望んでいる。

▽欧勝海成矢（おうしょううみ・せいや）

●本名は深沢成矢

●2001年、石川県河北郡出身

●184センチ、146キロ

●最高位は現在

●実家は石川県河北郡津幡町にある「上矢田温泉 やたの湯」

