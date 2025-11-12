「死ぬのは怖くないですね。ええ、全く」

このほど92歳で亡くなった仲代達矢さんは平然と、事もなげにそう言っていた。2011年2月からスタートした『日刊ゲンダイ』のシリーズ「私を語る『狂気と正気の狭間で』」でのインタビュー。御年80にはとても見えないたくましい体躯と、腹の底まで響くような声音に圧倒され、背中に汗をかきつつ伺った理由は、戦争体験にあった。

焼夷弾が雨あられと東京に降り注いだ1945年5月の山の手大空襲など、目の前で少女の小さな体が吹き飛ぶ瞬間を目の当たりにしたりしながら、仲代さんは生き延びた。8月15日になると「またこの日が来てしまいました」と言い、「亡くなった方々に申しわけないという思いがずっとある」と振り返っていた。

その命を無駄にすることはできない。貧乏のどん底のなか、女手ひとつで育ててくれた母愛子さんを説得し、俳優の夢をかなえ、かつそれで食べていくことを誓った。六本木にあった俳優座養成所へと続く坂を駆け上がった青春時代のシーン。それから始まる三島由紀夫に黒沢明、中村錦之助(萬屋錦之介)、三船敏郎、勝新太郎ら、あまたのスターとの交流譚は映画のような迫力と面白さがあり、京都で一升瓶を一晩に7本転がしたというエピソードには驚いて、思わず聞き返してしまった。インタビューは30回を超えて、2014年3月に単行本となった。タイトル「未完。」は仲代さんがつけた。

そのタイトル通り、チャップリンのフレーズとされる「最高傑作は次作」とばかりに仲代さんは舞台に立ち、映画に出演し続けた。石川県七尾市の無名塾ゆかりの能登演劇堂の公演では、満身創痍に見えながら、幕が上がると背筋をシャンと伸ばす姿を目の当たりにした。2015（平成27）年に文化勲章を受章しても、だ。「あしたのジョー」の矢吹丈のように、「真っ白な灰」になるまで続けたい、つまりまだ完全燃焼していないということですかと質問してしまったこともある。

いつものように笑って、何かコメントをもらったが、1996（平成8）年に病気で亡くした妻で劇作家、演出家の故宮崎恭子さん（享年65）の存在と言葉が大きかったのではないだろうか。膵臓がんと診断され、余命を告げられても「仲代には大切な仕事がありますから、絶対に知らせないでください」と、俳優業を後押しした恭子さんは「『仲代達矢』を生き切って」という遺言を残した。仲代さんが「ゆっくり眠るのは、妻の隣に入ってからでいい」と言っていたことも思い出す。

■若きもの 名もなきもの ただひたすら 駈けのぼる

もうひとつ、無名塾の母のような存在であった恭子さんに代わって、教え子たちのことをいつも気にかけていた。公演が決まると、誰よりも早く稽古場に立ち、「今日はゆっくり、軽く」などと言いつつ、はじまると、弟子よりも稽古に打ち込んでみせた。だが、弟子たちとの食事では「何にでもソースをかける」というようなエピソードもあり、一堂に会した公演への打ち合わせでは「何か言いたいことがあるひとは、メールください」などと言って、笑わせていた（仲代さんはメールもSNSも一切やっていない）。

無名塾の稽古場の上の階にある自宅スペースとは、小さなエレベーターで昇り降りしていた。稽古後、エレベーターの小窓を指先でコツコツ叩いて見送る弟子たちに、同じように内側からコツコツとやって仲代さんは応え、その姿が1階から見えなくなっても、コツコツと音を響かせた。

その自宅スペースの書斎で、話を伺ったとき、仲代さんは人さし指で自分のこめかみをコツコツやって、こう言った。

「（俳優業を）立ち止まると、ここが回らなくなると思うんです」

90代になっても、無名塾の看板役者であることに変わりはない。

「（お弟子さんのためなら）ここ（無名塾）を売っ払ってしまってもいい」

そうボソっとつぶやいたのを覚えている。その最期も、次の舞台へ向けた稽古をはじめたところだったらしい。

無名塾のれんがの壁には銅板が埋め込まれていて、仲代さんのこんな言葉が刻まれている。

《若きもの 名もなきもの ただひたすら 駈けのぼる ここに青春ありき 人よんで無名坂》

（長昭彦／日刊ゲンダイ編集委員）

◇ ◇ ◇

