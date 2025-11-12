¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¶ìÀï¤Ïº´Æ£¹À»Ô¤ÎÂ©»Ò¤Ç3À¤ÇÐÍ¥¡¦´²°ìÏº¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏÉÔÂ¤¬°ì°ø
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬¡¢9·î29Æü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÂè7½µ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£Âè6½µ¤Î½µ´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¡ÊÀ¤ÂÓ¡Ë¤Ï14.9¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È15¡óÂæ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Á°ºî¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤âÆ±´ü´Ö¤Ï15¡óÂæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÂçÁ±Àï¤È¤â²ò¼á¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Âè4½µ¤Ë±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÅìÊõ¡Ë¤Î¹¥±é¤¬¸÷¤ëµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¾¯¤·À¹¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÉý¤ÊÄì¾å¤²¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹¥±é¤Ç³ô¤ò¾å¤²¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¤È¡È·ëº§¡É¤Ç¼ºÂ®µ¤Ì£¤Î¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¼ñÎ¤¤ÎÌÀ°Å¥¯¥Ã¥¥ê
¡¡¤³¤ÎÌå¡¹¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÎÈ¯Ã¼¤ò¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¦ÄÌ¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡ÖÊüÁ÷³«»Ï»þ¤Ë¼ãÇ¯½÷À»ëÄ°¼ÔÁØ¤Î¿´¤òÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë2ÈÖ¼ê3ÈÖ¼ê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½÷À»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¹â»ëÄ°Î¨¤ò²Ô¤²¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤äÃæÂô¸µµª¤Î¤è¤¦¤Ê"¸£°úÌò"¤¬ÉÔºß
¡¡Îã¤¨¤Ð2015Ç¯¸å´ü¤Î¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÂåÍ§¸üÌò¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê45¡Ë¤¬Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È½÷À»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤ÎºÆ½Ð±éÃ²´ê±¿Æ°¤Þ¤Çµ¯¤¡¢"¸ÞÂå¥í¥¹"¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2017Ç¯¸å´ü¤Î¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Ç¤Ï¹â¶¶°ìÀ¸¡Ê44¡Ë¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¡Ê27¡Ë¤ä¤½¤ÎÉ×Ìò¤Î¾¾ºäÅíÍû¡Ê37¡Ë¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ê23¡Ë¤ÈÃæÂô¸µµª¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÀ®¸ù¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¸£°úÌò¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÇ½é¤ÎÉ×Ìò¤ò±é¤¸¤¿´²°ìÏº¡Ê29¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¡¢ÁÄÉã¤Ï»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤È¤¤¤¦À±¤Î²¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÅª¤ÊÌò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤Æ´²°ìÏº¤¬Éã¤äÁÄÉã¤È¤Î´Ø·¸¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬´²°ìÏº¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÌò¼Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢"º´Æ£¹À»Ô¤ÎÂ©»Ò"¤È¤«"»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ÎÂ¹"¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£8Ç¯Á°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¡¢ÉÄ»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤äÁÄÉã¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡£ÇØ·Ê¤Ë²¿¤âÌµ¤¤¤Ò¤È¤ê¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢Áá¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎñÁÀå¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿²È·Ï¤ËÈ¿¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤«¤é¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç³«¤Ä¾¤Ã¤¿´²°ìÏº¤Î¡¢º£¸å¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´¶¤¸¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡´²°ìÏº¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×£´½µÌÜ¤ÇÂà¾ì¡£ºÆÅÐ¾ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤½¤¦Ç®Ë¾¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Èà¤Îº£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÀèÆü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¼ñÎ¤¤À¤¬¡¢Ä«¥É¥é¸å¤Î¼ºÂ®¤¬¿Ó¤À¤·¤¤¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¹¥±é¤Ç³ô¤ò¾å¤²¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¤È¡È·ëº§¡É¤Ç¼ºÂ®µ¤Ì£¤Î¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¼ñÎ¤¤ÎÌÀ°Å¥¯¥Ã¥¥ê¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼ºÂ®¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£