芳根京子、夏場のロケで経験した“食あたり”「熱を測ったら40度…」
俳優の芳根京子が11日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 2時間スペシャル』（後8：00）に出演。食べ物にまつわる失敗談を明かした。
【写真】意外にも…初めての経験を報告した芳根京子
スタジオでは、「食べ物で苦しんだ経験」についてのトークが展開されると、芳根は「夏のロケの時に、おにぎりであたっちゃって…」と切り出した。
続けて芳根は「ものすごいきつくて。メイクしてたらどんどん体調悪くて、家帰って熱を測ったら40度」と症状を明かした。その後は医療機関で点滴を打ち、体調は回復したそうだが、「夏場に…ちょっと気になるようになっちゃって」と現在もトラウマとして忘れらない経験になっていると打ち明けた。
