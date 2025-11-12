自民党は１１日、総裁直属機関として新設した「外国人政策本部」の初会合を党本部で開き、出入国・在留管理の適正化や外国人制度の適正化、土地法制を議論する三つのプロジェクトチーム（ＰＴ）の設置を決めた。

外国人を巡る課題と対策を整理し、政府が来年１月をメドに基本方針をまとめる前に提言を行う方針だ。

本部長の新藤義孝組織運動本部長は会合の冒頭、「一部の外国人による騒乱や迷惑行為、無免許運転、凶悪な犯罪が頻発し、国民の不安や不満を超えて怒りにまでなっている」と述べ、外国人政策を省庁横断的に検討する必要性を指摘した。

「出入国・在留管理の適正化、外国人受け入れ」に関するＰＴでは、在留資格審査の厳正な運用や外国人犯罪への対応などを議論する。「外国人制度適正化」ＰＴでは国民健康保険や医療費などの運用見直し、外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える制度などを扱い、「安全保障と土地法制」ＰＴでは土地取得のルールのあり方などを協議する。

政府は、４日に外国人政策の見直しを進める関係閣僚会議の初会合を開いており、党として議論に本腰を入れることで、高市首相の肝いり政策を後押しする。自民から離反した「岩盤保守層」を再び引きつける狙いもありそうだ。

この日の会合には、政府で外国人政策を担う小野田経済安全保障相も出席し、「排外主義とは一線を画しつつ、政府として毅然（きぜん）と対応することが必要だ」と訴えた。