¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö²¼Ìî¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×Æâ¤Ë¡¢¡ÖÆÊÌÚ¸©¤ÎÆþ»î¡¦¼õ¸³¾ðÊó¡×¤¬ÅÐ¾ì
²¼Ìî¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö²¼Ìî¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×Æâ¤Ë¡¢¼ç¤Ë¹â¹»Æþ»î¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Î¼õ¸³¾ðÊó¥Ú¡¼¥¸¡ÖÆÊÌÚ¸©¤ÎÆþ»î¡¦¼õ¸³¾ðÊó¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¹â¹»¾Ò²ð¤äÂç³Ø¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¡¢²áµî¤ÎÆþ»îÇÜÎ¨¤Î¿ä°Ü¥°¥é¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂçÉý¤Ë³È½¼¤·¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤«¤é¹ç³Ê¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¼õ¸³À¸¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë¹×¸¥
²¼Ìî¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢1957Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡Ö²¼Ìî¿·Ê¹ÌÏµ¼¥Æ¥¹¥È(²¼ÌîÌÏ»î)¡×¤ä¡Ö¹â¹»¿Ê³Ø¥Õ¥§¥¢¡×¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆÊÌÚ¸©¤Î¼õ¸³À¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÆÊÌÚ¸©¤ÎÆþ»î¡¦¼õ¸³¾ðÊó¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸¡º÷À¤ä»ë³ÐÅª¤ÊÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡ÖÆÊÌÚ¸©¤ÎÆþ»î¡¦¼õ¸³¾ðÊó¡×¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹â¹»¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¡£
¸©Î©¡¦»äÎ©¡¦¹ñÎ©¤Ê¤É¡¢¸©Æâ87¹»¤ÎÆÃ¿§¡¢Éô³èÆ°¡¢¿ÊÏ©¾õ¶·(¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦¤Ê¤É)¤Þ¤Ç¤ò³Ø¹»ÊÌ¤Ë¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¹â¹»ÊÌ¤ÎÂç³Ø¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò°ìÍ÷¤Ç¸ø³«¡£¡ÖÅìµþÂç³Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬¤¤¤ë¹â¹»¡×¡ÖÆÃÄê¤Î¹â¹»¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×¤Ê¤É¡¢¹â¹»Ì¾¤äÂç³ØÌ¾¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ß¸¡º÷¤¬¤Ç¤¡¢¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤«¤é»ÖË¾¹»¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2021Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¸©Î©¹â¹»(Á´ÆüÀ©)¤Î»ÖË¾¡¦½Ð´êÇÜÎ¨¤Î¿ä°Ü¤ò³Ø¹»¡¦³Ø²ÊÊÌ¤Ë¥°¥é¥Õ²½¡£¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¿Íµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡Ö¿ÊÏ©´õË¾Ä´ºº¤È½Ð´ê»þ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÇÜÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¸þ¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÃíÌÜ¹»¤Î¿ÊÏ©»ØÆ³¤ËÇ÷¤ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¡Ö¼õ¸³¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Ø¹»¤Î¥ê¥¢¥ë¤äÉô³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¼õ¸³¤ä³Ø¹»À¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖÆþ»îÆüÄø¡¦Í×¹à¡×¤ä¡¢²¼ÌîÌÏ»î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ø¤Î¡Ö´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡×¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ËÌÂ¤ï¤º¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÜÍ÷ÊýË¡¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡ÖÆÊÌÚ¸©¤ÎÆþ»î¡¦¼õ¸³¾ðÊó¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢·î³Û980±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡×¡¢·î³Û3,564±ß¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥×¥é¥ó¡×¡¢²¼Ìî¿·Ê¹¹ØÆÉ¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥ó¤Î¡Ö°¦ÆÉ¼Ô¥×¥é¥ó¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥×¥é¥ó¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£ÅÐÏ¿½é·î¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²òÌó¤Ç¤¤ë¡£
²¼Ìî¿·Ê¹¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊóÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÊÌÚ¸©¤ÎÆþ»î¡¦¼õ¸³¾ðÊó¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²¼Ìî¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
²¼Ìî¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë ÆÊÌÚ¸©¤ÎÆþ»î¡¦¼õ¸³¾ðÊó¡§https://www.shimotsuke.co.jp/feature/tochigi-exam
²¼Ìî¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡§https://www.shimotsuke.co.jp
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)