

東京・日比谷公園で、アメリカンカルチャーに染まる祭典「American Festival 2025」が11月22日(土)から3日間限定で開催。

目玉企画の「American Meat Showcase 2025」には、アメリカンミートの魅力を極めた最強“肉グルメ”が集結する。

肉好きマストなイベント「American Festival 2025」

「American Festival 2025」はアメリカンビーフ・ポークの高品質で美味しい魅力をより多くの人に知らせるだけでなく、日本の食文化に新たな価値と楽しみを提供することを目的に開催される入場無料のイベントだ。

イベントの目玉企画「American Meat Showcase 2025」には、最強“肉グルメ”が集結。

その一部を紹介する。

世界一の肉グルメが日比谷公園に集結



「THE SMOKE CLUB」は日本BBQ選手権で優勝し、世界大会でも活躍した注目のBBQチーム。



「ブリスケットサンドイッチ」2,200円、「プルドポークサンドイッチ」1,100円の他、「スペアリブ2本」1,200円など、“世界レベルのスモーク技術”で仕上げる肉料理が味わえる。



映画『CHEF』に魅せられて始まったキューバサンド専門店「Duckdive」は、世界キューバサンド選手権2023で優勝。

「ローストポークキューバサンド」1,100円、「プルドポークキューバサンド」1,200円など、パリッとしたパンと自家製ローストポーク、プルドポークの旨みが主役の“世界一”の味が楽しめる。



2024年に世界一に選ばれたキューバサンド専門店「PAN」からは、「蒲田のキューバサンド」「トラディショナルキューバサンド」各1,400円など、こだわりサンドが登場する。

日本初上陸、フェス初登場のメニューも



アメリカ産ポークのボストンバットを使った「BBB(ボストンバットバーガー)」の「日本初上陸 ボストンバットバーガー」980円は、チーズとタルタルソースがかかった特製照り焼き風ポークパティが相性抜群。



本場アメリカ仕込みの豪快グリルが自慢の「Troy’s BBQ」はフェス初登場。

「Pulled pork sand」「Pulled beef brisket sand」各1,600円など“肉フェス通”も唸るメニューがお目見え予定だ。※11月22日(土)、23日(日)のみ出店

4店舗が勢ぞろいする米国大使館認定バーガー



在日米国大使館が公式認定する“大使館認定バーガー”4店舗も出店。

東京・下北沢のバーガーショップ「YUMMY BURGER」の「YUMMY SMASH BURGER」「SMOKY SMASH BURGER」各1,500円は、とにかくお肉にこだわったアメリカ産チャックアイロール100％のスマッシュパティが自慢。※22日、24日のみ出店



クラシックチーズバーガーが看板メニューの「Rick's Cafe American」はアメリカ産100％のチャックアイロールを9mm超粗挽きで仕上げたパティがシンプルながらも食べ応え抜群なのだとか。



食べやすい「リルバーガー」1,000円、「青いレモンスカッシュ」700円は食べ歩きにおすすめだ。※11月22日(土)、24日(月)のみ出店



東京・西池袋のCYCAD BREWING内で営業中のテキサススタイルのBBQ SHOP「Phat Q」も登場。



“日本にいながらアメリカを味わえる”がコンセプトのアメリカンダイナー「American Diner ANDRA」は11月23日(日)のみ出店する。

エンタメやカルチャーなど多彩なコンテンツも実施



イベント会場内では、世界トップクラスのライダー・池田貴広さんによるBMXのスペシャルパフォーマンスや、オリジナルノベルティがプレゼントされる体験型クイズコンテンツなども実施される。

アメリカンミートの美味しさだけでなく、アメリカのカルチャーやエンタメも楽しめる3日間。3連休に足を運んでみては。

■American Festival 2025〜American Meat Showcase 2025〜開催概要

会場：日比谷公園にれの木広場/東京都千代田区日比谷公園1

日時：11月22日(土)12:00〜20:00(L.O.19:30)

11月23日(日)11:00〜20:00(L.O.19:30)

11月24日(月)11:00〜16:30(L.O.16:00)

※入場料無料（飲食代別途）

主催：米国大使館 農産物貿易事務所(ATO)

共催：米国食肉輸出連合会(USMEF),Brewers Association

協力：USAライス連合会

後援：外務省

American Meat Showcase 2025 公式サイト：https://www.american-festival.com

(夏木里緒)